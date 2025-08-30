Líder opositor excarcelado anuncia que retomará poder de la región más rica de Bolivia

El suspendido gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, uno de los líderes de la oposición en Bolivia, fue excarcelado este viernes tras casi tres años de prisión preventiva y anunció que retomaría el poder de la región más rica del país.

El abogado y empresario de 46 años, que deberá cumplir prisión domiciliaria, lideró en 2019 las violentas protestas contra la reelección del expresidente Evo Morales, que motivaron su renuncia después de ser señalado de cometer fraude.

Desde este «sábado vamos a venir a trabajar a la gobernación y el lunes vamos a tener nuevos secretarios», dijo en un discurso frente a las oficinas del gobierno departamental, en la ciudad de Santa Cruz, rodeado por miles de sus seguidores.

Antes había dejado la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en El Alto, donde estuvo recluido desde diciembre de 2022, acusado de participar en un presunto golpe de Estado contra Morales y otros delitos.

«Ha sido un honor estar preso casi tres años, por la lucha de mi pueblo, por la libertad y la democracia», dijo Camacho.

Sus simpatizantes colmaron el aeropuerto y algunas calles con banderas, vítores y aplausos en la capital cruceña ante la llegada del líder derechista, que se considera un preso político.

Apenas aterrizó su avión, él mismo se colocó la banda cruzada de gobernador, de verde y blanco, los colores regionales.

En el centro de la ciudad, casi a la medianoche, aseguró que priorizaría tareas inmediatas, como resolver una reciente huelga de médicos y emprender acciones para frenar incendios forestales.

Durante su presidio, la administración recayó en su vicegobernador Mario Aguilera, su exaliado. Camacho lo acusó varias veces de traición y de conspirar con el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) para derrocarlo.

Esta semana la justicia, en cuatro fallos distintos, revirtió las órdenes de detención cautelar que tenía en contra en igual número de casos.

El Tribunal Supremo de Justicia ordenó antes que se revisara si se habían excedido los plazos máximos para su reclusión. Camacho estaba detenido, desde diciembre de 2022 hasta este viernes, sin sentencias.

Además del juicio que se le sigue por el presunto golpe de Estado de 2019, impulsado por el oficialismo, también tiene pendientes otros tres casos por impulsar una huelga, por compras públicas y presuntas designaciones irregulares de personal en la gobernación.

