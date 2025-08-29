The Swiss voice in the world since 1935

Líder opositor Luis Camacho sale de prisión y podrá defenderse en libertad en Bolivia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

La Paz, 29 ago (EFE).- El líder opositor y gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, salió este viernes de la prisión de Chonchocoro, en La Paz, después de que la Justicia de Bolivia le retirara la medida de prisión preventiva en cuatro casos en los que se le investiga y ahora podrá defenderse en libertad.

Esta semana diferentes tribunales levantaron las medidas cautelares a Camacho en los casos: ‘golpe de Estado I’, en donde se le acusa por su rol en los eventos de la crisis política de 2019; decretazo’, por un decreto que firmó como gobernador de Santa Cruz; la investigación ‘carro bombero’ por la compra irregular de un vehículo, y otro proceso por liderar 36 días una huelga en 2022.

El viernes pasado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que se revisen las medidas cautelares aplicadas a la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), el exlíder ciudadano de la región de Potosí Marco Pumari y Camacho, quien se prevé que regrese a Santa Cruz este viernes.EFE

grb/eb/cpy

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR