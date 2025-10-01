Líder opositor moldavo denuncia que Occidente quiere convertir el país en una «anti-Rusia»

2 minutos

Moscú, 1 oct (EFE).- El expresidente moldavo y uno de los líderes de la oposición del país, Ígor Dodon, aseguró este miércoles que Occidente quiere convertir Moldavia en una «anti-Rusia», a imagen y semejanza de la vecina Ucrania, en una entrevista con la agencia oficial rusa TASS.

Occidente, dijo Dodon, ayudó al gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS), de la presidenta europeísta Maia Sandu, a ganar las parlamentarias del domingo pasado con el objetivo de transformar el país en «una anti-Rusia, siguiendo el ejemplo de la vecina Ucrania».

«Dada la división de la sociedad moldava, eso puede desembocar en un gran desastre», afirmó el político opositor.

Dodon reiteró que el Bloque Electoral Patriótico (BEP), que quedó en el segundo lugar después de PAS, sigue sin reconocer el resultado de los comicios y defenderá su verdad en los tribunales y en las calles.

Según el opositor, su fuerza utilizará todos los medios legales para demostrar que el oficialismo «falseó» el resultado de las elecciones a través de la comisión electoral y otras instituciones estatales.

Según datos oficiales, el PAS obtuvo la mayoría en el Parlamento moldavo con el 50,2 %, seguido por el Bloque Electoral Patriótico, con el 24,2 % de los sufragios.

Otras tres formaciones, el bloque Alternativa (7,96 %), el Partido Nuestro (6,2 %) y Democracia en Casa (5,62 %) accederán al reparto proporcional de los 101 escaños que conforman del Parlamento moldavo.

El voto el exterior fue decisivo para la mayoría del PAS, ya que obtuvo el 78,11 % de 277.962 votos emitidos fuera del país.

El partido de Maia Sandu se impuso también con mayoría absoluta en el municipio de Chisinau, donde obtuvo el 52,68 % o 194.999 votos.

Mientras, el BEP salió victorioso en las regiones de Gagauzia y Transnistria.EFE

mos/jgb