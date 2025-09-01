Líder opositor que impulsó protestas entra en consejo asesor del presidente de Mozambique

Maputo, 1 sep (EFE).- El principal líder de la oposición de Mozambique y excandidato presidencial Venâncio Mondlane, impulsor de las masivas protestas postelectorales que sacudieron el país entre los pasados octubre y enero, juró este lunes el cargo como miembro del Consejo de Estado, un órgano asesor del presidente.

«Yo, Venâncio António Bila Mondlane, juro por mi honor servir fielmente al Estado y a la patria mozambiqueños y dedicar todas mis energías al servicio del pueblo mozambiqueño y al desempeño de las funciones que me se me han encomendado», afirmó Mondlane durante la ceremonia que tuvo lugar en el despacho del presidente, Daniel Chapo, en la capital, Maputo.

Este órgano asesora al jefe de Estado en asuntos como la declaración de una guerra, el estado de emergencia, la convocatoria de referendos y elecciones o la disolución del Parlamento.

«Este acto solemne simboliza no solo el cumplimiento de un mandato constitucional, sino que, sobre todo, representa la colocación de un nuevo bloque en esta tarea de consolidación de la democracia multipartidista mozambiqueña, del refuerzo del Estado de derecho democrático y de la profundización de la reconciliación nacional», señaló Chapo.

«Este Consejo de Estado tiene un significado especial porque, por primera vez en la historia de este país, este órgano reunirá en la misma misión del Estado a todos los presidentes de los partidos políticos con escaños en el Parlamento», añadió.

También fueron nombrados los líderes del Partido Popular Optimista para el Desarrollo de Mozambique (Podemos, primera fuerza opositora), Albino Forquilha; de la Resistencia Nacional Mozambiqueña (Renamo), Ossufo Momade; y del Movimiento Democrático Mozambiqueño (MDM), Lutero Simango.

Tras ser el principal impulsor de las protestas, Mondlane se mostró dispuesto el pasado enero a interrumpirlas durante tres meses, a cambio de que el Gobierno cumpliera varias condiciones, como el cese de la violencia contra la población o la bajada de los precios de productos básicos.

El opositor se reunió en marzo con Chapo por primera vez desde las polémicas elecciones generales de octubre de 2024, que desencadenaron las manifestaciones por las que, en julio, la Fiscalía mozambiqueña acusó a Mondlane de terrorismo y otros delitos.

Según los resultados anunciados por el Consejo Constitucional mozambiqueño, Chapo obtuvo el 65,17 % de los votos en la votación presidencial, mientras Mondlane quedó segundo con el 24,19 % del sufragio.

Los resultados permitieron mantenerse en el poder al Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), que ha ocupado la Presidencia del país desde su independencia de Portugal en 1975.

Los comicios provocaron fuertes protestas en todo el país, en las que la represión de la Policía, que empleó munición real y gases lacrimógenos, causó la muerte de al menos 361 personas, según la ONG local Plataforma Electoral Decide. EFE

