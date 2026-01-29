Líder opositora de Taiwán dice que no hay necesidad de «tomar partido» entre EEUU y China

3 minutos

Taipéi, 29 ene (EFE).- La presidenta del Kuomintang (KMT), el principal partido de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, aseguró que la isla no tiene por qué «tomar partido» entre Estados Unidos y China y agregó que, mientras el primero es un «amigo», el segundo es «familia».

Durante una reunión del Comité Permanente Central del KMT, Cheng aseguró que la República de China (nombre de la entidad que administra Taiwán) «no olvidará la amistad de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial», de acuerdo a declaraciones recogidas por la agencia CNA.

«China continental es nuestra familia y no nos involucraremos en una lucha interna (…). No necesitamos tomar partido entre Estados Unidos y China», aseveró Cheng, quien asumió las riendas de la formación opositora el pasado 1 de noviembre con un discurso favorable a estrechar los lazos entre la isla autogobernada y Pekín.

«La reconciliación entre ambos lados del Estrecho puede impulsar la cooperación entre ambos países (EE. UU. y China)», agregó la política, de 56 años.

Estas afirmaciones tuvieron lugar después de que se confirmara la celebración, el próximo 3 de febrero en Pekín, de un foro de expertos auspiciado por el Partido Comunista chino (PCCh) y el KMT.

Este evento, que se circunscribe al ámbito académico y tiene un alcance político limitado, se desarrollará después de semanas de especulación respecto a una posible reunión entre el presidente chino, Xi Jinping, y Cheng Li-wen.

Sobre este punto, la líder del KMT subrayó que no hay necesidad de especular y que se haría un anuncio público «inmediatamente» si se confirma dicho encuentro.

La sintonía entre el PCCh y el KMT contrasta con el tono bronco entre el Gobierno chino y el Ejecutivo taiwanés, liderado desde el 2016 por el Partido Democrático Progresista (PDP), una formación de tendencia soberanista que se opone a la «reunificación» con China y que defiende que solo los 23 millones de taiwaneses tienen derecho a decidir su futuro político.

El presidente isleño y líder del PDP, William Lai, tachado de «independentista» y «alborotador» por las autoridades de Pekín, anunció el pasado noviembre un presupuesto especial de Defensa de 1,25 billones de dólares taiwaneses (cerca de 40.000 millones de dólares estadounidenses) para mejorar las capacidades defensivas de la isla frente a la creciente presión militar de China.

Sin embargo, la tramitación de este presupuesto ha sido bloqueada en el Parlamento por el KMT y el minoritario Partido Popular de Taiwán (PPT), que juntos cuentan con una mayoría de escaños en la Cámara. EFE

jacb/gbm/alf