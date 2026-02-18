Líder opositora italiana pide a Meloni solidarizarse con Sánchez ante los ataques de Musk

Roma, 18 feb (EFE).- La líder del Partido Demócrata y mayor formación opositora de Italia, Elly Schlein, calificó de «inaceptable» el nuevo ataque del magnate Elon Musk al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y pidió que también la primera ministra, Giorgia Meloni, se solidarice con él.

«De nuevo hoy Elon Musk insulta violentamente a Pedro Sánchez en sus redes sociales y exige su arresto. Este comportamiento inaceptable demuestra la peligrosa arrogancia de quienes, armados con su riqueza e influencia tecnológica, se atreven a insultar y atacar al líder de un gobierno extranjero elegido democráticamente», afirmó Schlein en una nota de prensa.

La líder progresista expresó su solidaridad a Sánchez y esperó «que la solidaridad llegue también de la presidenta Meloni a uno de sus colegas europeos».

Musk volvió a atacar este miércoles al presidente del Gobierno por la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de personas migrantes que aprobó recientemente el Ejecutivo español.

«¡Dirty Sánchez es un traidor a España!», escribió Musk en X, su red social respondiendo a un mensaje previo que había escrito en X el activista de extrema derecha británico Tommy Robinson, quien decía, a colación de la regularización de migrantes, que Pedro Sánchez debería ser arrestado.

El Gobierno español aprobó a finales de enero una regularización que podrán solicitar más de medio millón de personas migrantes que ya viven en España y que cumplan una serie de requisitos, como carecer de antecedentes penales. EFE

