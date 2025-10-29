Líder paramilitar descarta la división de Sudán tras hacerse con el control de todo Darfur

Jartum, 29 oct (EFE).- El líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), Mohamed Hamdan Dagalo -alias Hemedti-, descartó este miércoles que Sudán vaya a ser dividido, después de que los rebeldes capturaran el domingo la ciudad de Al Fasher, el último bastión del Ejército en la vasta región occidental de Darfur.

«La liberación de Al Fasher no es un paso hacia la separación, sino hacia la unidad de Sudán. Ya sea en tiempos de paz o de guerra, esto marca un giro decisivo hacia la unidad nacional», afirmó Hemedti en un vídeo de unos 25 minutos difundido a través de los canales de comunicación de las FAR. EFE

