Líder parlamentario del partido de Merz dimite tras haber recurrido a vientre de alquiler

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Berlín, 18 jul (EFE).- Jens Spahn dimitió este sábado como líder del grupo parlamentario conjunto de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller alemán, Friedrich Merz, y la Unión Socialcristiana (CSU), tras un debate que se había generado después de que se conociera que él y su marido, Daniel Funke, habían sido padres recurriendo a un vientre de alquiler en Estados Unidos.

«En los últimos días me he hecho consciente de que mi felicidad personal de crear una familia junto con mi marido no es compatible con mi cargo político», escribió Spahn en una carta a la que han tenido acceso varios medios alemanes, entre ellos la revista Der Spiegel.

«La contradicción entre mi decisión privada de tener un hijo a través de un vientre de alquiler y las expectativas comprensibles en mí como líder de nuestro grupo parlamentario se ha hecho más grande de lo que esperaba», agregó.

El recurrir a los vientres de alquiler es ilegal en Alemania y la CDU/CSU se ha manifestado siempre en contra de una eventual legalización. Spahn se ha mantenido siempre dentro de la línea del partido.

«Una cosa es la doctrina pura, otra cosa es la vida», había dicho Spahn en la primera declaración pública desde que empezó el debate, en un pódcast del redactor jefe del diario Bild, Paul Ronzheimer.

Spahn fue ministro de Sanidad entre 2018 y 2021 y su cartera tenía la responsabilidad de la ley de protección de embriones en la que está contemplada la prohibición del uso de vientres de alquiler y siempre se había opuesto a una posible legalización.

En el debate, Spahn había sido acusado de doble moral y dentro de la propia CDU había habido varias exigencias de dimisión.

Especialmente en los estados federados de Mecklemburgo-Antepomerania y Sajonia Anhalt, ambos en el este en Alemania, había habido duras críticas a Spahn y preocupación ante la posibilidad de que el debate perjudicase a la CDU en las elecciones regionales de septiembre.

Merz calificó la dimisión de Spahn como una decisión «correcta e inevitable».

«Jens Spahn me ha comunicado que dimite de la jefatura del grupo parlamentario de la CDU/CSU. La decisión es correcta y era inevitable. La credibilidad es el valor más importante en la política», dijo Merz. EFE

rz/pcc