Líder político de Perú que impulsó a Castillo y Boluarte va a juicio por nexos subversivos

Lima, 13 oct (EFE).- El político izquierdista Vladimir Cerrón, prófugo de la Justicia desde hace dos años y fundador del partido que llevó al poder a los expresidentes peruanos Pedro Castillo y Dina Boluarte, será sometido a un juicio oral por una presunta afiliación al terrorismo, informaron este lunes medios locales.

El auto de enjuiciamiento, publicado por los medios, fue emitido el pasado jueves por el magistrado de la Corte Superior Nacional, Wilson Verástegui, y también comprende a los actuales congresistas izquierdista Guillermo Bermejo, que busca ser candidato presidencial en 2026, y Guido Bellido, quien fue el primer presidente del Consejo de Ministros de Castillo, en 2021.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos de la región de Huánuco, a cargo del fiscal Carlos Juan Ponce, ha solicitado que Cerrón, el fundador y líder del partido de tendencia marxista Perú Libre, sea condenado a 25 años de prisión, así como 20 años de cárcel para Bermejo y Bellido.

En los tres casos también solicitó una inhabilitación definitiva para ejercer cargo públicos.

La acusación comprende, además, un pedido de cadena perpetua para el cabecilla de los remanentes del grupo subversivo maoísta Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Víctor Quispe Palomino, conocido con el alias de José, y penas de 5 a 20 años de prisión para otros siete implicados en esta investigación.

El Vraem es una amplia zona de selva montañosa que comprende territorios de cinco regiones del centro y sur del país por donde los remanentes senderistas, que se autodenominan ‘Militarizado Partido Comunista del Perú’, se desplazan en alianza con el narcotráfico, según señalan fuentes oficiales.

Sendero Luminoso, fundado por el ya fallecido Abimael Guzmán, está considerado como el principal causante de las alrededor de 69.000 fallecidos que dejó el conflicto armado interno (1980-2000) de Perú, desatado por esta organización armada y por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) contra el Estado.

Además de la acusación por presunta afiliación al terrorismo, se acusa a Cerrón, un médico neurocirujano con formación política en Cuba, y a otras cuatro personas por una presunta obstrucción a la investigación.

Presuntos vínculos con los remanentes subversivos

Según la Fiscalía, ‘José’ supuestamente dispuso la entrega de material ideológico subversivo y ordenó que se realizaran coordinaciones para su difusión con dirigentes izquierdistas como Cerrón y Bellido.

En el caso de Bermejo, se le acusa de haber cumplido funciones de enlace y captación de líderes políticos y sociales hacia los remanentes senderistas entre 2017 y 2018.

El juez Verástegui dispuso que todo lo actuado sea remitido al Juzgado Penal Colegiado Nacional para que fije la fecha y hora del inicio del juicio oral sobre este caso.

Cerrón, quien mantiene una presencia permanente en sus redes sociales desde la clandestinidad, aún no se ha pronunciado sobre la autorización para el inicio de este juicio oral.

Aunque en marzo pasado la Corte Suprema revocó una condena de 3 años y 6 meses de prisión que se había dictado en su contra en un caso de corrupción cuando fue gobernador de la región central de Junín, mantiene una orden de prisión preventiva por 24 meses en otra investigación por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Perú Libre.

Bermejo y Bellido tampoco se han pronunciado aún sobre este decisión judicial. EFE

