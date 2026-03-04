Líder socialista portugués expresa su solidaridad con España por «chantaje» de los aliados

Lisboa, 4 mar (EFE).- El secretario general del Partido Socialista (PS) portugués, José Luís Carneiro, expresó este miércoles su «solidaridad» con España y el Reino Unido por haber sido objetivo en las últimas horas de un «chantaje inaceptable por parte de los aliados».

«La Unión Europea debe hacer todo para defender a sus Estados miembros, el imperio de la fuerza no se puede imponer a las reglas y las normas del derecho internacional», dijo Carneiro durante una sesión de preguntas al primer ministro Luís Montenegro en el pleno de la unicameral Asamblea de la República (Parlamento).

El socialista manifestó, por otro lado, su condena a la respuesta de Irán al ataque de EE.UU. e Israel, que consideró «desproporcionada en relación con el derecho a la legítima defensa» y ve que ha contribuido a exhibir el poder desestabilizador de «un régimen teocrático y oscurantista».

Asimismo, expresó su solidaridad con el pueblo iraní que, recordó, es «víctima de ese régimen».

El Ejecutivo de centroderecha luso no ha hecho declaraciones hasta el momento sobre la polémica entre España y EE.UU. con motivo del conflicto en Oriente Medio.

Ayer, el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó con «cortar todo el comercio con España» por su postura en relación a la ofensiva contra Irán e imponer un embargo comercial, después de que el Gobierno de España, contrario a esa guerra, se negara a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón (de utilización conjunta con Estados Unidos) para operaciones vinculadas a esa ofensiva.

Después de esas amenazas, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibió llamadas del presidente francés, Enmanuel Macron, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, entre otros, para transmitirle su apoyo y solidaridad. EFE

