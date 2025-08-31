Líder supremo iraní llama a reforzar lazos con China ante creciente presión de Occidente

Teherán, 31 ago (EFE).- El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, subrayó este domingo la importancia de profundizar los lazos con China “para impulsar cambios significativos en los asuntos regionales y globales”, en un contexto de creciente presión por parte de Occidente.

“Irán y China, con civilizaciones antiguas en ambos extremos de Asia, poseen la capacidad de generar transformaciones en la región y el mundo”, afirmó Jameneí en un mensaje difundido en X.

El máximo dirigente político y religioso de la República Islámica insistió en que para alcanzar esos objetivos, Teherán y Pekín deben implementar plenamente el acuerdo de asociación estratégica firmado en 2021, que establece un marco integral de cooperación en ámbitos económicos, tecnológicos, energéticos y de seguridad.

El mencionado pacto busca consolidar los lazos bilaterales y reforzar la coordinación regional frente a los desafíos globales.

El llamado de Jameneí se produce en un momento de crecientes tensiones con Occidente, tras la reciente guerra de 12 días con Israel y los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes.

Además, el pasado jueves Francia, Alemania y Reino Unido —conocidos como el E3— activaron el mecanismo que restituirá automáticamente en un plazo de 30 días las sanciones de la ONU contra Teherán por su programa nuclear.

El mensaje del líder supremo iraní coincidió con el viaje del presidente Masud Pezeshkian a Tianjin, donde participa en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebra hoy y mañana.

Al encuentro asisten líderes de más de 20 países, incluidos el presidente chino, Xi Jinping, y el ruso Vladímir Putin, además de secretarios generales y representantes de diversas organizaciones internacionales.

“Esta cumbre es, sin duda, un esfuerzo para fortalecer la cooperación en el marco del multilateralismo y hacer frente al unilateralismo y al autoritarismo promovidos por Estados Unidos y algunos países europeos”, declaró Pezeshkian está mañana antes de partir rumbo a China, según informó la agencia oficial IRNA.

Durante la cita, el mandatario iraní tiene previsto mantener reuniones bilaterales con varios de sus homólogos, en especial con los de China y Rusia, considerados socios estratégicos de Teherán. EFE

