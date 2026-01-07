Líder sureño yemení huyó tras armar tropas para «sembrar el caos», dice coalición saudí

4 minutos

Saná, 7 ene (EFE) – La coalición liderada por Arabia Saudí que apoya al gobierno internacionalmente reconocido del Yemen informó este miércoles de que el líder secesionista sureño, Aidarus al Zubaidi, ha huido y se encuentra en paradero desconocido tras haber distribuido armas entre sus combatientes para «sembrar el caos».

Así lo informaron en un comunicado que llegó después de que Al Zubaidi no se presentara en Riad para asistir a una reunión junto con otros representantes del denominado Consejo de Transición Sureño (CTS) -grupo respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU) – para abordar con Arabia Saudí y el gobierno reconocido del Yemen la crisis que vive el país en las últimas semanas.

De forma paralela, el gobierno yemení, que opera bajo el nombre Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP), emitió un decreto firmado por su líder, Rashad al Alimi, en el que se acusa a Al Zubaidi de alta traición, lo destituye de sus cargos en el seno del consejo -era uno de sus miembros más destacado-, y se insta a la fiscalía a tomar medidas en su contra.

Según el comunicado de la coalición saudí, Al Zubaidi incumplió el plan de viajar a Arabia Saudí para abordar la crisis y en su lugar trasladó armas y combatientes en lo que describió como preparativos para propagar el malestar.

Mientras, Al Alimi afirmó en su decreto que el líder sureño «explotó la justa causa del Sur para cometer graves violaciones contra la población civil”, “atentar contra la constitución y las autoridades constitucionales” y de liderar un motín militar que socavó la soberanía del país.

También le acusó de haber formado un grupo armado responsable de asesinar a oficiales y soldados, atacar instalaciones militares y enfrentarse a las fuerzas gubernamentales “sin consideración alguna por las vidas humanas”.

“La banda armada que dirigía adoptó un patrón de enfrentamientos continuos contra nuestras fuerzas armadas”, lo que constituye una amenaza directa para la posición política, militar y económica de Yemen.

El relato de la coalición saudí afirma que en las últimas horas, el líder sureño, en lugar de preparar de buena fe su viaje a Riad para las conversaciones, se dedicó a movilizar vehículos blindados, armas pesadas y ligeras, y municiones la noche del martes desde campamentos militares hacia la provincia de Al Dales.

Además, la coalición acusó a Al Zubaidi de distribuir armas a elementos armados en Adén, capital del gobierno internacionalmente reconocido desde que los rebeldes hutíes tomaran Saná hace más de diez años, «con el fin de sembrar el caos y la inestabilidad».

Ante esto, el comunicado afirma que aviones de la coalición bombardearon en «un ataque preventivo limitado» en la provincia de Al Dales «para neutralizar a las fuerzas movilizadas y evitar una escalada más amplia».

Al Zubaidi tenía previsto viajar el martes por la noche a Arabia Saudí para iniciar el diálogo con sus adversarios, después de varias semanas de enfrentamientos, ofensivas y contraofensivas entre dos grupos que hasta hace nada eran aliados en la lucha contra los hutíes.

A inicios de diciembre, las fuerzas de las CTS ocuparon en una ofensiva sorpresa varias provincias estratégicas, ricas en petróleo y fronterizas con Omán y Arabia Saudí, que respondió con un bombardeo sobre un envío de material bélico de Emiratos Árabes, país al que las autoridades saudíes y yemeníes acusaron directamente de estar detrás de la ofensiva sureña.

Emiratos se retiró del país tras recibir un ultimátum, y posteriormente el gobierno yemení recuperó el control del territorio perdido.

En ese contexto, Arabia Saudí, invitó a Al Zubaidi y a otros líderes del sur a Riad para dialogar con el fin de aliviar las tensiones y abordar las causas de la crisis en el sur, a lo que en un principio parecía que todas las partes pensaban acudir. EFE

