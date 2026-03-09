Líder tayiko se suma a felicitaciones a Mojtaba Jameneí y destaca rol de Irán en la región

1 minuto

Moscú, 9 mar (EFE).- El presidente de la república centroasiática de Tayikistán, Emomalí Rajmón, se sumó este lunes a varios líderes de países exsoviétivos que felicitaron a Mojtaba Jameneí por su nombramiento como nuevo líder supremo de Irán y destacó el papel de su país en la región.

“Valoramos enormemente el papel constructivo de la República Islámica de Irán en el fortalecimiento de la paz y la estabilidad en la región y en el mundo”, escribió Rajmón.

El mandatario tayiko también expresó su disposición a «seguir fortaleciendo y ampliando la cooperación mutuamente beneficiosa entre Tayikistán e Irán en beneficio de ambos pueblos hermanos, basada en los principios de confianza y respeto mutuo».

Rajmón le deseó salud y éxitos al nuevo líder supremo de Irán, así como paz, estabilidad y prosperidad duradera al pueblo iraní.

A lo largo de la jornada de hoy Jomeneí recibió también felicitaciones de los líderes de Rusia, Bielorrusia, Armenia y Azerbaiyán. EFE

