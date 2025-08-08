Líder ultra cree incomprensible la decisión de inconstitucionalidad de reforma migratoria

2 minutos

Lisboa, 8 ago (EFE).- El líder del ultraderechista Chega, André Ventura, criticó este viernes que «no es comprensible» la decisión de inconstitucionalidad de la reforma migratoria de Portugal, impulsada por el Gobierno de centroderecha con el apoyo de su formación.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Ventura indicó que la decisión del Tribunal Constitucional anunciada este viernes «sobre la ley de extranjería no es comprensible».

«No hay ningún derecho familiar que se anteponga a la seguridad del país y de sus fronteras. Es un espíritu de izquierdas que se ha apoderado de las instituciones y que contradice lo que los portugueses votaron el 18 de mayo», agregó en referencia a los últimos comicios legislativos, en los que Chega logró imponerse como segunda fuerza en el Parlamento.

El Constitucional explicó que tomó su decisión al considerar que las nuevas normas «pueden imponer la desintegración de la familia nuclear del ciudadano extranjero titular de un permiso de residencia» y violar los derechos consagrados en la Constitución.

Tras conocerse la resolución del alto tribunal, el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, vetó la reforma migratoria e indicó que la devolverá sin promulgar a la unicameral Asamblea de la República (Parlamento).

El Parlamento de Portugal aprobó el pasado 16 de julio con los votos del centroderecha y la ultraderecha una modificación de la Ley de Extranjeros, que entre otras cuestiones limita la reagrupación familiar de los migrantes, que solo podrán solicitarla después de dos años de residencia legal en el país, cuando antes no era necesario este tiempo.

La reforma también busca fomentar la expedición de visados de trabajo a personas que se dediquen a «actividades altamente cualificadas» y modifica los requisitos de residencia para los nacionales de países de lengua portuguesa. EFE

lmg/psh