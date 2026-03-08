Líderes africanos piden aumentar la protección de la mujer en todo el continente por el 8M

3 minutos

Nairobi, 8 mar (EFE).- Líderes africanos pidieron este domingo aumentar la protección de la mujer en todo el continente con motivo del 8 de marzo (8M), el Día Internacional de la Mujer, y reafirmaron su compromiso para lograr la igualdad de género y el empoderamiento femenino.

El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Alí Youssouf, destacó en un comunicado que la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo «uno de los problemas de derechos humanos más extendidos» en las sociedades del continente.

Asimismo, subrayó que la entrada en vigor de la Convención de la UA para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas marca un «hito importante» en la protección de las mujeres.

«Exhorto a todos los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que firmen, ratifiquen e incorporen esta histórica Convención», añadió el jefe de la Comisión (secretariado).

Desde Sudáfrica, el ejecutivo publicó un comunicado para sumarse al llamamiento a «desmantelar las actitudes y comportamientos» que posibilitan la violencia contra las mujeres y las niñas.

«El Gobierno ha reconocido la violencia de género como una crisis nacional que requiere una respuesta colectiva y coordinada de todos los sectores de la sociedad. Poner fin a esta lacra exige la participación activa de las comunidades, la sociedad civil, el gobierno, las organizaciones religiosas, las empresas, los trabajadores y la ciudadanía», aseveró.

Para las autoridades de Nigeria, existe una «urgente necesidad» de acabar con las leyes discriminatorias, protecciones legales inadecuadas, normas sociales dañinas y desigualdades sistemáticas que «limitan» la completa materialización de los derechos de la mujer.

«Seguimos apostando por incrementar la representación de la mujer en los puestos de decisión, por eliminar la violencia de género, por la inclusión económica y por el acceso igualitario a la justicia y a oportunidades», publicó el Ministerio de Exteriores nigeriano en su cuenta de la red social X.

Otros organismos regionales como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO, por sus siglas en fránces) o la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, en inglés) de África Oriental publicaron en redes sociales mensajes de apoyo y celebración del Día de la Mujer.

Por su parte, el presidente de Kenia, William Ruto, publicó una imagen en X en la que felicita a «todas las reinas, jóvenes y mayores».

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, declaró en su cuenta de X que este día brinda una «oportunidad única» para reconocer, enorgullecerse y celebrar los logros de la mujer, especialmente en materia educativa, sanitaria, económica y de liderazgo.

«Este día también nos recuerda nuestra responsabilidad fundamental con nuestros fundadores y con las generaciones actuales y futuras: seguir planificando e implementando planes para empoderar a las mujeres, como parte importante de la labor de liberación de la familia, la sociedad y la nación en su conjunto», agregó. EFE

pmc/llb