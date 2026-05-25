Líderes africanos reclaman más peso político mundial del continente en el Día de África

3 minutos

Nairobi, 25 may (EFE).- Varios jefes de Estado africanos, así como el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), el yibutiano Mahmoud Ali Youssouf, conmemoraron este lunes el Día de África con reclamos de consolidar el peso político del continente en el mundo y avanzar hacia la soberanía económica pasando «de las palabras a la acción».

En un mensaje de vídeo difundido en redes sociales, Youssouf celebró 63 años de «unidad, integración y desarrollo» del continente y reafirmó su compromiso con la Agenda 2063 de la UA, que busca romper con la dependencia económica externa, entre otros objetivos.

«Nuestra membresía permanente en el G20 representa un paso histórico para garantizar que África participe plenamente en la toma de decisiones económicas mundiales y contribuya de manera significativa a las soluciones internacionales en materia de paz, clima, seguridad alimentaria, comercio, salud y desarrollo sostenible», destacó el yibutiano.

También reclamó una reforma que incluya a África dentro de los asientos permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para «corregir la injusticia histórica» contra el continente.

En esa misma línea se pronunció el jefe de Estado de Burundi y presidente en ejercicio de la UA, Évariste Ndayishimiye, quien afirmó: «Tras años de descolonización, África no pide caridad; exige respeto. Quiere ocupar plenamente su lugar en la historia y construir su futuro en función de sus propias realidades y valores».

«La nueva batalla por la emancipación africana atañe ahora a la soberanía intelectual, científica, tecnológica y económica. Nuestros sistemas educativos deben formar a jóvenes capaces de transformar los recursos africanos, de desarrollar la investigación y de participar en la modernización del continente», añadió Ndayishimiye.

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, rememoró que hace 63 años los líderes fundadores se reunieron en Adís Abeba, la capital etíope, para soñar con una «África libre y unida”. «El trabajo está lejos de terminar. Pasemos de las palabras a la acción, de las promesas al progreso”, publicó en su cuenta de la red social X.

Por su parte, el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, consideró que las celebraciones de este año giran en torno a garantizar el agua y el saneamiento sostenibles de la Agenda 2063, que la UA adoptó en 2013 con un plan para los próximos 50 años.

«Para construir la África que queremos, debemos enfrentar los desafíos de frente: invertir en infraestructura moderna como presas y sistemas de saneamiento para garantizar agua limpia para todos», afirmó Mnangagwa en redes sociales.

El presidente de Yibuti, Ismail Guelleh, reafirmó en X que África requiere del impulso de la «transformación digital, industrialización sostenible y agricultura moderna para un desarrollo inclusivo».

El Día de África recuerda la fundación de la Organización para la Unidad Africana (OUA) el 25 de mayo de 1963 en la capital etíope, que nació inspirada por el panafricanismo, una corriente volcada en la unión política de los pueblos africanos y su diáspora para romper con el legado económico de la época colonial.

La OUA fue sustituida en 2002 por la actual Unión Africana, integrada por 54 Estados soberanos y la República Árabe Saharaui Democrática. EFE

aam/pa/mra