Líderes africanos y la UA lamentan la muerte del activista estadounidense Jesse Jackson

3 minutos

Nairobi, 17 feb (EFE).- Presidentes africanos y la Unión Africana (UA) lamentaron este martes el fallecimiento del reverendo afroamericano Jesse Jackson, activista veterano por los derechos civiles, ministro bautista y dos veces aspirante a la candidatura presidencial en Estados Unidos, quien murió a los 84 años.

El presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, expresó en un comunicado «su profunda tristeza» por la pérdida de una «figura imponente cuya obra de vida resonó profundamente con las luchas históricas y actuales de África por la justicia, la dignidad, la igualdad y la liberación».

«Promovió durante mucho tiempo una relación sólida e interconectada entre los afroamericanos y el continente africano. Popularizó el término ‘afroamericano’ en la década de 1980, contribuyendo a afirmar la identidad, el patrimonio y la conciencia histórica entre las personas de ascendencia africana», añadió el documento.

En Nigeria, el presidente Bola Ahmed Tinubu recordó a Jackson como un amigo del continente africano, que defendió los derechos humanos durante la dictadura militar y contribuyó a vincular a líderes africanos con el Congreso estadounidense para promover los intereses de África.

«Su voz aún resonaba, instándonos a nunca dejar de luchar por lo justo y a nunca perder la fe en la humanidad», señaló en X.

Por su parte, la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, destacó al reverendo como un ícono de justicia y dignidad humana cuya influencia trascendió generaciones.

«Inspiró a millones de personas en todo el mundo gracias a su compromiso de toda la vida con los derechos civiles y el cambio pacífico. Que su alma descanse en paz eterna», escribió en sus redes sociales.

Otros líderes, como la mandataria de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, y el presidente de Kenia, William Ruto, se sumaron a las condolencias, recordando su solidaridad con los movimientos de liberación africanos y su papel crucial en la lucha contra la injusticia racial y el apartheid.

«Dedicó su vida a ayudar a otros, a organizarlos, a defenderlos y a construir puentes. Su legado perdurará en las causas que promovió y las vidas que cambió», expresó Ruto.

La Presidencia de Namibia dijo a su vez que «durante los años en que la SWAPO (Organización Popular del África Sudoccidental) lideró la lucha por la liberación e independencia de Namibia, el reverendo Jesse Jackson se destacó entre las numerosas voces íntegras dentro del movimiento estadounidense por los derechos civiles que apoyaban esa justa causa».

Jackson reveló en 2017 que padecía párkinson y posteriormente fue diagnosticado con parálisis supranuclear progresiva (PSP), una afección neurodegenerativa rara que afecta principalmente el tronco encefálico y otras áreas del cerebro y no tiene cura.

Fue fundador de la ‘Rainbow PUSH Coalition’, trabajó junto a líderes como Martin Luther King Jr. y fue un defensor de los derechos humanos y la igualdad racial.

Su activismo reflejó el espíritu de los movimientos anticoloniales y antiapartheid de África, y reforzó la lucha global contra la opresión racial. EFE

aam/mgr