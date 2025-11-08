Líderes anglicanos denuncian la narrativa nacionalista que tilda a migrantes de invasores

2 minutos

Londres, 8 nov (EFE).- Altos cargos de la Iglesia de Inglaterra han criticado la narrativa de lo que denominan «nacionalismo cristiano», que según ellos distorsiona los valores de la fe y promueve la hostilidad hacia los inmigrantes, en un contexto de creciente tensión por la gestión de la inmigración en el Reino Unido.

La obispa Rosemary Mallett, de la diócesis londinense de Southwark, y el exarzobispo de Canterbury, Rowan Williams, estuvieron entre los líderes anglicanos que respaldaron una marcha el viernes en Hyde Park, en Londres, para denunciar la estigmatización de los extranjeros amparada en la fe.

En un mensaje recogido por varios medios, Williams afirmó que es «el colmo de la injusticia responsabilizar a comunidades enteras por delitos de individuos» y subrayó que los migrantes no son «invasores enemigos», sino personas vulnerables que buscan seguridad para sí mismas y sus familias.

Añadió que la cultura cristiana se basa en «reconocer las necesidades humanas comunes y en la fuerza y generosidad del espíritu de Cristo para atenderlas y acoger los dones que los recién llegados ofrecen a la sociedad».

Mallett afirmó que «en el debate cada vez más polarizado sobre economía, identidad y fronteras, escuchar y mostrar empatía es fundamental, tanto hacia quienes se sienten marginados como hacia los recién llegados que huyen de persecución y guerra».

Otros clérigos, como la obispa Mary Gregory, de la diócesis de Oxford, y el archidiácono Jonathan Croucher instaron a practicar la acogida y la reconciliación, recordando que la cruz debe ser símbolo de amor y no de exclusión.

Durante la marcha, los participantes se detuvieron en lugares que reconocen la contribución de personas nacidas en otros países a la historia británica, entre ellos las Puertas Conmemorativas de la Commonwealth, donde sostuvieron una cruz de amapolas y rosas formando la bandera de San Jorge, un símbolo del que los grupos nativistas suelen apropiarse.

Los comentarios de los clérigos coinciden con la celebración del Domingo del Recuerdo en el Reino Unido, que conmemora a quienes murieron en guerras y conflictos, incluidos soldados de países de la Commonwealth (mancomunidad de antiguas colonias y protectorados británicos).

La conmemoración central tendrá lugar el domingo en el Cenotafio de Londres, con la participación del rey Carlos III, la familia real y representantes de distintos cuerpos militares, y se esperan otros actos en varias localidades del país durante la próxima semana. EFE

