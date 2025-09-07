Líderes de África Central abordan los retos regionales en una cumbre en Guinea Ecuatorial

Malabo, 7 sep (EFE).- La VII Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC) empezó este domingo en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, para abordar retos regionales como los conflictos o el cambio climático.

En la sesión de apertura de la cumbre en el Palacio de Conferencias de la ciudad de Sipopo, cerca de Malabo, el presidente ecuatoguineano y jefe de turno de la CEEAC, Teodoro Obiang, advirtió de retos como «las injerencias en los asuntos internos, el aumento de la pobreza, las vulnerabilidades económicas y financieras, así como los efectos del cambio climático» o las amenazas para la paz.

«Todos estos factores ponen a prueba la capacidad de nuestras naciones y la cohesión de nuestra comunidad, llamada a responder con unidad y visión de futuro», subrayó Obiang.

«Unidos -aseveró el presidente en ejercicio de la CEEAC- seremos capaces de superar las dificultades inherentes hacia el camino de la integración, capaces de promover el bienestar de nuestros pueblos respectivos».

En su intervención, el mandatario ecuatoguineano destacó la importancia de esta reunión convocada tras expirar, el pasado 31 de agosto, el mandato del actual equipo directivo de la Comisión (secretariado) de la CEEAC, presidido por el embajador angoleño Gilberto Da Piedade Verissimo desde 2020.

Siguiendo el principio rotatorio de nombramiento del presidente de la Comisión por orden alfabético de los países miembros de la CEEAC, la presidencia de la Comisión debería recaer en un nacional de Burundi.

Para garantizar un proceso transparente, la Comunidad recurrió a una empresa independiente especializada en la evaluación de los candidatos presentados por los Estados miembros.

«El objetivo es asegurar que las personas seleccionadas cuenten con la capacidad técnica, la experiencia y la visión necesarias para impulsar la integración regional», destacó Obiang.

«Confiamos en que el nuevo equipo directivo esté a la altura de los múltiples desafíos y que, con voluntad política, podamos dar continuidad al proceso de integración y al destino común que compartimos», agregó el jefe de Estado.

Aparte de Obiang, asisten a la cumbre, entre otros, los presidentes de Gabón, Brice Clotaire Oligui Nguema; de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi; de la República Centroafricana (RCA), Faustin-Archange Touadéra; y Burundi, Évariste Ndayishimiye.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la región celebraron el pasado junio en Guinea Ecuatorial la 26ª cumbre ordinaria de la CEEAC para avanzar hacia la consolidación de la paz y el fortalecimiento de la integración regional.

Creada en 1983, la CEEAC, con sede en la capital gabonesa, Libreville, está compuesta por Angola, la República del Congo, la RDC, Camerún, Gabón, Chad, Guinea Ecuatorial, la RCA, Ruanda, Burundi y Santo Tomé y Príncipe. EFE

