Líderes de Armenia y la India constatan intensificación de diálogo político y económico

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Tiflis, 24 jun (EFE).- El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y su homólogo indio, Narendra Modi, constataron este miércoles la intensificación del diálogo político y económico entre ambos países.

Ambos dirigentes destacaron, durante una conversación telefónica, la importancia de seguir desarrollando las relaciones de amistad entre Armenia y la India y observaron con satisfacción la dinámica positiva de la cooperación bilateral, señaló un comunicado del Gobierno armenio.

Además, subrayaron la necesidad de intensificar el diálogo político, así como de ampliar la cooperación en economía, altas tecnologías, educación, cultura y otros ámbitos de interés mutuo.

Asimismo, hicieron hincapié en la importancia de organizar visitas recíprocas de alto nivel para fortalecer la cooperación entre ambos países e impulsar nuevas iniciativas.

Ereván y Nueva Delhi han reforzado sus lazos en los últimos años, coincidiendo con la política de las autoridades armenias centrada en la búsqueda de nuevas alianzas en el exterior.

Armenia ha iniciado en los últimos meses un acercamiento a la Unión Europea, lo que le ha generado recientemente sanciones comerciales por parte de Rusia, que ha bloqueado muchas de las exportaciones armenias a su territorio.

Uno de los ámbitos en el que las partes han forjado una fructífera cooperación es el de defensa. Así, parte de los equipos militares adquiridos a la India fueron mostrados en el desfile militar que tuvo lugar en Ereván a finales de mayo. EFE

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