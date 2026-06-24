Líderes de cinco potencias europeas, comprometidos con fortalecer el pilar europeo de OTAN

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Berlín, 24 jun (EFE).- Los líderes de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia mostraron este miércoles su compromiso con el fortalecimiento del pilar europeo de la OTAN y con el incremento del gasto en defensa de cara a la cumbre de la Alianza Atlántica que tendrá lugar en julio en Ankara.

En una rueda de prensa conjunta con el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, el canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró que los cinco «defendemos conjuntamente una OTAN que preserve de manera fuerte y unida la seguridad en el espacio euroatlántico, en interés de todos los aliados» y recalcó la voluntad común de «renovar la Alianza y fortalecer su pilar europeo»

«Aumentaremos nuestro gasto en defensa hasta el 3,5 % (del PIB). El Gobierno Federal (alemán) quiere alcanzar este objetivo ya en 2029», subrayó el canciller, que señaló que los otros países presentes también están invirtiendo «masivamente» en su seguridad, lo que supone el fundamento de una relación con EE. UU. «más equilibrada».

«Vamos a avanzar por este camino de manera conjunta. Digo deliberadamente que las iniciativas nacionales en solitario en nuestra política de defensa serían un error. Queremos más cooperación, tanto transatlántica como europea», enfatizó Merz.

Macron se mostró optimista con respecto a los vínculos con Washington y afirmó que en este momento «los europeos y los estadounidenses se aproximan de nuevo», un proceso que, según dijo, se inició en la cumbre del G7 en Francia la semana pasada y proseguirá en Ankara y que es preciso seguir «consolidando».

«Todos partimos de una misma convicción: Europa debe asumir sus propias responsabilidades en materia de defensa y seguridad, avanzando con determinación por el camino emprendido hacia un componente europeo más sólido dentro de la Alianza Atlántica, más fuerte y siempre en una lógica de complementariedad con el pilar estadounidense», indicó por su parte Meloni.

La primera ministra italiana, que abogó por «aprovechar nuestras fortalezas y fomentar el desarrollo de una sólida base industrial europea», recordó que desde la cumbre de la OTAN del año pasado en La Haya, los aliados han asumido responsabilidades no sólo en el sentido de la defensa clásica, sino en aspectos como la resiliencia estratégica, la protección de datos y la seguridad de las fronteras.

«Se debe prestar atención a todos los frentes de nuestra Alianza para defender nuestra libertad y nuestra soberanía frente a las insidias y los riesgos sistémicos de un mundo que claramente se vuelve cada vez más inestable y más competitivo», dijo.

Starmer abogó asimismo por establecer una «OTAN más europea», y dijo que la cumbre de Ankara será el momento de impulsar el fortalecimiento del papel de liderazgo europeo, que el continente está dispuesto a asumir.

«Creemos que en esta cumbre ha llegado realmente el momento de impulsar este asunto y hacerlo avanzar: reforzar el liderazgo europeo y las capacidades de Europa, en coordinación y estrecha concertación con EE.UU., porque sabemos perfectamente de qué se trata, sabemos qué necesitamos para proteger a nuestros ciudadanos: hacer frente a las amenazas y preservar la alianza militar más exitosa de nuestra historia», indicó.

«Registramos el incremento del gasto de defensa más alto desde el final de la Guerra Fría y daremos más pasos. Seguiremos avanzando en esta dirección, y desarrollaremos nuestro plan de inversión en defensa aún en la antesala de la cumbre de la OTAN», afirmó el primer ministro británico saliente.

En una declaración conjunta, los cinco líderes reiteraron su compromiso con el objetivo de gasto militar del 3,5 % y prometieron incrementar sus contribuciones a las actividades de disuasión de la OTAN para responder a la amenaza «mas significativa y directa» procedente de Rusia.

También subrayaron la importancia de incrementar la cooperación en la industria de defensa, en particular en los ámbitos de la defensa antiaérea, los drones, la Inteligencia Artificial (IA) y el armamento que permite realizar ataques de precisión de largo alcance, que Europa aspira a adquirir y desarrollar de forma conjunta. EFE

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