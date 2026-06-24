Líderes de cinco potencias europeas confirman compromiso de participar en misión en Ormuz

Compartir

3 minutos

Berlín, 24 jun (EFE).- Los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia confirmaron este miércoles su compromiso a participar en una misión internacional para garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz tan pronto como las condiciones lo permitan tras la firma del memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán encaminado a lograr la paz y evitar que Teherán tenga armas nucleares.

«Acogemos con satisfacción que Estados Unidos e Irán hayan alcanzado un acuerdo marco. Apoyamos las negociaciones de seguimiento que ya han comenzado en Bürgenstock, en Suiza», afirmó el canciller alemán, Friedrich Merz, en una comparecencia ante los medios tras la reunión del llamado formato E5 al resumir sus conclusiones.

«Contribuiremos con nuestra parte cuando se den las condiciones necesarias. Este es también un mensaje que debe emanar de la cumbre» de la OTAN en Ankara, señaló, en referencia a una declaración conjunta adoptada hoy en la que los cinco países confirman su compromiso de participar en una misión militar multinacional para garantizar la libre navegación «incondicional y sin restricciones» de Ormuz.

«Esta misión podría desempeñar un papel importante para tranquilizar al sector del transporte marítimo y facilitar la reapertura del estrecho, incluso mediante la verificación de las operaciones de desminado», señala el E5 en el documento.

El presidente francés, Emmanuel Macron, recalcó ante los medios que, en relación con la paz en Oriente Medio y el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, «lo apoyamos y lo consideramos importante».

«También queremos participar en este esfuerzo», dijo, al referirse a una futura misión internacional para el estrecho de Ormuz encabezada por el Reino Unido y Francia, sobre la cual aún cabe definir las condiciones, agregó.

Asimismo se mostró dispuesto a contribuir al esfuerzo común para lograr «una solución pacífica del conflicto y una paz duradera en el Líbano, así como el mantenimiento de su plena soberanía».

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sostuvo que la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán «constituye una señal muy positiva para todos».

«Sin embargo, somos conscientes de que la situación sigue siendo frágil y de que es necesario hacer todos los esfuerzos posibles para consolidarla», señaló Meloni, quien puso de ejemplo que quedan «cuestiones fundamentales» por negociar, como el expediente nuclear, la estabilidad regional y la seguridad de las rutas marítimas internacionales, incluida la libertad de navegación.

Italia ya ha expresado su disposición a contribuir en este ámbito, siempre que se obtengan las autorizaciones necesarias, recalcó.

En su declaración conjunta, Merz, Macron y Meloni, además del primer ministro británico saliente, Keir Starmer, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, acogen con satisfacción el memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán con el apoyo mediador de Pakistán y Catar.

Coincidieron en que este representa una oportunidad para restablecer la estabilidad regional y estabilizar la economía mundial y reiteraron su compromiso de apoyar la aplicación del memorando como parte de un proceso de seguimiento «urgente e integral destinado a lograr una paz duradera».

También subrayaron que «Irán nunca debe poseer armas nucleares». EFE

cae/fpa

(foto)