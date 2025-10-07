Líderes de Corea del Norte, Nicaragua y Bielorrusia felicitan a Putin por su 73 cumpleaños

(Actualiza con felicitación del presidente azerbaiyano y posible conversación con Trump)

Moscú, 7 oct (EFE).- Los líderes de Corea del Norte, Nicaragua y Bielorrusia felicitaron este martes entre los primeros al presidente ruso, Vladímir Putin, por su 73 cumpleaños, informaron fuentes oficiales.

En su felicitaron a Putin, Kim Jong-un aseguró que «Pionyang y Moscú siempre estarán juntos y su amistad será eterna», según el telegrama reproducido por la Agencia Telegráfica Central de Corea.

Los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, señalaron, por su parte, que el cumpleaños de Putin le encuentra «en batallas formidables por un mundo que asegure la paz, el diálogo y el bien de todos», reza el mensaje publicado en El 19 Digital.

Mientras, Alexandr Lukashenko aseguró que el nombre de Putin se asocia firmemente con importantes logros sociales, un dinámico desarrollo económico y el fortalecimiento de la soberanía de Rusia.

El asesor del Kremlin Vladímir Medinski, que representa el país en las negociaciones directas con Ucrania, afirmó, por su parte, que Putin «paró la desintegración de Rusia y la devolvió a su rumbo histórico».

El jefe del Kremlin también recibió hoy felicitaciones del Patriarca de Rusia y gobernadores regionales, entre otros políticos.

Tradicionalmente, ese día Putin celebra conversaciones telefónicas con varios líderes mundiales, muchos de ellos dirigentes de antiguas repúblicas soviéticas.

El Kremlin adelantó ayer que además de las llamadas telefónicas programadas para hoy, el cumpleañero tendrá una agenda de trabajo bastante apretada, que incluye una reunión con miembros del Consejo de Seguridad ruso.

A lo largo de la jornada de hoy, la Presidencia rusa confirmó una conversación telefónica de Putin con el líder azerbaiyano, Ilham Alíyev, quien telefoneó al jefe del Kremlin para felicitarle con su cumpleaños en un momento de grandes tensiones entre ambos países.

Según el Kremlin, la llamada fue «importante» y ambos mandatarios tuvieron la ocasión de conversar sobre asuntos bilaterales.

A la vez, en el entorno de Putin no descartaron que a lo largo del día el presidente pueda recibir una llamada de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El Kremlin se limitó a decir que al término de la jornada difundirá un comunicado para resumir todas las llamadas que se hayan producido hasta entonces.EFE

