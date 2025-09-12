Líderes de Guyana y Surinam establecerán «nueva fase de cooperación» en reunión bilateral

The Swiss voice in the world since 1935

San Juan, 12 sep (EFE).- El presidente de Guyana, Irfaan Ali, y su homóloga de Surinam, Jenniffer Geerlings, informaron este viernes de que mantendrán una reunión bilateral el sábado para establecer una «nueva fase de cooperación» entre ambos países.

«Esta cumbre marca un momento simbólico y práctico: el inicio de una nueva fase de cooperación y la reevaluación de los controvertidos acuerdos del anterior Gobierno», declararon en una rueda de prensa observadores políticos de Surinam.

Este encuentro de cuatro horas tendrá lugar en la localidad surinamesa de Nickerie, cercana a la frontera entre los dos países, y será la primera visita al extranjero que realice Ali, tras ser elegido la semana pasada como presidente de Guyana por tercera vez consecutiva.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de Guyana, Robert Persaud, afirmó que la reunión se centrará en la construcción del puente sobre el río Corentyne, la energía, la conexión por ferry, y otras cuestiones relevantes para ambos países.

En este contexto, a principios de esta semana, Ali ya se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Surinam, Melvin Bouva, «para impulsar iniciativas de desarrollo», como la financiación de la construcción del puente fluvial.

El anterior Gobierno surinamés liderado por Chandrikapersad Santokhi se mostró entusiasmado con la construcción del puente de más de un kilómetro.

Guyana y Surinam seleccionaron a la empresa ‘China Road & Bridge Corporation’ para construir un puente de 1,1 kilómetros sobre el río Corentyne que unirá ambos países latinoamericanos, con una inversión de 236 millones de dólares. EFE

