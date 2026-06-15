Líderes de la oposición israelí y ministros de Netanyahu condenan el acuerdo EE.UU.-Irán

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(Actualiza con más declaraciones de la oposición y de un ministro del Gobierno de Benjamín Netanyahu)

Jerusalén, 15 jun (EFE).- Los líderes de la oposición israelí, tanto de sectores de izquierda, centro y derecha, así como los dos ministros radicales del Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, condenaron este lunes el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

«Israel amanece hoy ante un acuerdo que se gesta lejos de aquí y de sus intereses», afirmó el ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot y líder del partido centrista Yashar! (¡Recto!).

En su cuenta de X, Eisenkot afirmó que el acuerdo del Gobierno «fallido» de Netanyahu debía haber preservado «la libertad de acción israelí». «Se perdió la oportunidad de seguridad y regional que el Gobierno israelí debía aprovechar; las cosas podían y debían haber sido diferentes», dijo.

Y criticó que los israelíes supieron del acuerdo a través de «líderes extranjeros», mientras Netanyahu «se niega a mirar al público a los ojos».

«Nunca ha habido un fracaso más absoluto que el fracaso político de Netanyahu en el escenario iraní», dijo por su parte el líder opositor Yair Lapid, que impulsa junto al ex primer ministro Naftali Bennett la formación de centro-derecha Beyachad (Juntos), la cual pretende echar del poder a Netanyahu en las elecciones de otoño.

En su cuenta de X, Lapid afirmó que «el Estado de Israel ganó la batalla, Netanyahu perdió la guerra» y añadió que el actual primer ministro «colapsó en el momento de la verdad».

«Si durante la guerra vuelves loco al presidente de Estados Unidos con tus asuntos de indulto, no te sorprendas si se da la vuelta contra ti en el momento en que vuestros intereses choquen», añade en referencia a las presiones de Donald Trump al presidente israelí, Isaac Herzog, para que conceda a Netanyahu el perdón en sus juicios por corrupción.

Desde la izquierda, Yair Golán, líder del partido de los Demócratas, afirmó que el anuncio significa «una mañana dura para Israel».

«De un solo golpe, se han borrado inmensos logros militares conseguidos con el coraje de nuestros pilotos y la sangre de nuestros combatientes, mientras Netanyahu se mantuvo al margen: débil, enfermo, aislado e impotente», dijo Golán en sus redes.

Golán, antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, también condenó el acuerdo, ya que, afirmó, canaliza millones a Teherán, «deja intacta» la infraestructura nuclear iraní, «preserva la amenaza balística» y lanza «un salvavidas» al régimen de los ayatolás.

Críticas dentro del Gobierno

«Mi posición es clara: no somos socios de este acuerdo que no garantiza nuestra seguridad y no nos vincula de ninguna manera», sentenció por su parte en sus redes el ministro deZSeguridad Nacional, el ultraderechista y colono, Itamar Ben Gvir.

En su mensaje, Ben Gvir, líder del partido ultranacionalista Otzma Yehudit (Poder Judío) condenó el acuerdo, cuyos detalles todavía se desconocen, y afirmó que Israel no debe «ceder en nada menos que el desmantelamiento de Hizbulá».

«Amamos a Estados Unidos y estamos agradecidos al presidente Trump. Y, sin embargo, el Estado de Israel no es una república bananera», aseguró.

Otro de los ministros de Netanyahu, el radical Bezalel Smotrich, afirmó que «el acuerdo con Irán es perjudicial para Israel y para todo el mundo libre. Punto».

En un mensaje en Telegram, indicó que Israel tendrá que continuar con «la campaña para derrocar al régimen (iraní)» por su cuenta y «de forma creativa», y «asegurar que Irán nunca tenga armas nucleares».

En el Líbano, afirmó que trabajará para que el Ejército israelí tenga «plena libertad de acción» para expulsar de allí al grupo chií Hizbulá.

Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz tras más de 100 días de un conflicto que ha generado graves perturbaciones en el mercado global del petróleo.

Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, afirmó que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades. EFE

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