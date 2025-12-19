The Swiss voice in the world since 1935
Líderes de la UE acuerdan financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en 2026 y 2027

Bruselas, 19 dic (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron este viernes financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en 2026 y 2027, anunció el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

«Tenemos un acuerdo. Se aprueba la decisión de proporcionar 90.000 millones de euros de ayuda a Ucrania para 2026-2027. Nos comprometimos y cumplimos», indicó Costa a través de redes sociales al término de una cumbre de los líderes de los Veintisiete que se prolongó desde la mañana del jueves. EFE

