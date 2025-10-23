Líderes de la UE piden un plan «ambicioso y completo» para promover la vivienda asequible

Bruselas, 23 oct (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) solicitaron este jueves al Ejecutivo comunitario que presente un plan «ambicioso y completo» para promover la vivienda asequible y que «apoye y complemente» las medidas tomadas por los estados miembros a nivel nacional.

En un texto de conclusiones adoptado durante la cumbre celebrada hoy en Bruselas, los Veintisiete pidieron a la Comisión Europea (CE) que presente «con prontitud» el citado plan, que el Ejecutivo comunitario tenía previsto hacer público hacia finales de año.

Los países miembros señalaron que esta estrategia «debe apoyar y complementar los esfuerzos de los estados miembros», así como «tener en cuenta los principios de subsidiariedad y competencias nacionales».

Estas conclusiones son el resultado de la primera discusión en una cumbre europea sobre la crisis de la vivienda, un problema «que afecta al derecho fundamental de los ciudadanos, repercute negativamente en la competitividad y socava la confianza en nuestras instituciones democráticas», según dijo en la víspera el presidente del Consejo Europeo, António Costa. EFE

