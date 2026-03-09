Líderes de la UE y de Oriente Medio reclaman «pleno respeto de la ley internacional»

Bruselas, 9 mar (EFE).- Los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, Ursula Von der Leyen y António Costa, y mandatarios de trece países de Oriente Medio reclamaron este lunes «pleno respeto a la ley internacional» ante la escalada en esa región y apostaron por la diplomacia «como único camino viable».

Los representantes de las instituciones europeas y de países afectados por el conflicto en Oriente Medio se pronunciaron así durante una reunión telemática celebrada hoy para analizar la situación en la región, según dijeron en una declaración conjunta Costa y Von der Leyen. EFE

