Líderes de las cumbres climáticas piden en Río acelerar la implementación de compromisos

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Río de Janeiro, 2 jun (EFE).- Líderes de las conferencias climáticas de las Naciones Unidas COP30 y COP31 han coincidido este martes en que el principal desafío de la agenda climática global no es elevar las ambiciones, sino acelerar la implementación de los compromisos ya acordados.

Los expertos se han dado cita en el III Foro de Finanzas Climáticas y de la Naturaleza, que se celebra en Río de Janeiro, con el objetivo de impulsar la movilización de inversiones para la acción climática, tras lo alcanzado en la cumbre climática de Belém (COP30) y lo que se implementará en la COP31 en la ciudad turca de Antalya.

«Ya estamos preparados para implementar», ha declarado el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, en la apertura, quien ha afirmado que después de tres décadas de negociaciones climáticas desde la Cumbre de la Tierra de Río, en 1992, existe un «acervo extraordinario» de decisiones, conocimientos y compromisos respaldados por consenso internacional.

El diplomático brasileño ha destacado que la acción climática es un eje esencial vinculado a la salud, al desarrollo social y al fortalecimiento de las economías frente a los efectos del calentamiento global.

En este sentido, el director de Cambio Climático del ministerio de Medio Ambiente de Turquía, Ömer Öztürk, ha asegurado que el «verdadero desafío es la acción» y ha defendido que los objetivos globales deben traducirse en resultados concretos para agricultores, ciudades y comunidades.

Para el representante de Turquía, uno de los principales objetivos de la cita será movilizar financiación para proyectos climáticos concretos, especialmente en países en desarrollo y economías emergentes.

Por su parte, la directora de la COP30, Ana Toni, ha alertado sobre la necesidad de actuar con mayor rapidez ante el agravamiento de los fenómenos extremos.

La experta brasileña ha recordado los impactos del fenómeno de El Niño en Brasil durante 2024, incluidas las inundaciones en Rio Grande do Sul y los incendios en la Amazonía, y ha advertido que el tiempo se ha convertido en el principal adversario de la acción climática.

«Probablemente tendremos un nuevo caso de El Niño este año», ha dicho Toni, por lo que ha insistido en que la próxima etapa exige una implementación acelerada de lo que ya se ha logrado.

En el foro de finanzas climáticas, que se extenderá hasta este miércoles, representantes de gobiernos, bancos de desarrollo, instituciones financieras y empresas, entre otros, buscarán ampliar el flujo de recursos públicos y privados destinados a la descarbonización, la adaptación climática y la protección de la naturaleza.

Las discusiones se centrarán en cuatro puntos: frenar la deforestación antes de 2030, avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles, crear un nuevo sistema de financiación climática y reforzar la adaptación vinculada a la seguridad alimentaria. EFE

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