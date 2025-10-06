Líderes de Malasia y Pakistán expresan «apoyo inquebrantable» a Palestina en una reunión

2 minutos

Bangkok, 6 oct (EFE).- El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, y su homólogo pakistaní, Shehbaz Sharif, expresaron este lunes su «apoyo inquebrantable» a Palestina y denunciaron el «genocidio» en Gaza, durante un encuentro de los dos líderes en Kuala Lumpur.

El Ministerio de Exteriores malasio señaló en un comunicado que, durante la visita de tres días de Sharif a Malasia, que concluirá el martes, ambos mandatarios han «condenado enérgicamente el genocidio en curso en Gaza» y reiterado su «apoyo inquebrantable» al derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y a la solución de los dos Estados.

El documento de la Cancillería añade que los dos líderes pidieron a Israel un «alto el fuego inmediato, incondicional y permanente», así como un «flujo sin trabas» de asistencia humanitaria para Gaza.

En una rueda de prensa conjunta, Anwar dijo que ve «con buenos ojos» el plan de 20 puntos para Gaza propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque señaló discrepancias sobre algunos aspectos, según recogió la agencia de noticias malasia Bernama, sin dar más detalles.

La semana pasada, Sharif también expresó su apoyo a la iniciativa de Trump, lo que generó dudas en el Parlamento y en distintos sectores del país.

Posteriormente, el ministro de Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, sostuvo que el plan de EE.UU. para Gaza no coincide con el borrador presentado a ocho países musulmanes y que Sharif había respondido a la propuesta de Trump sin saber que el texto enviado había sido modificado en lo esencial.

A finales de septiembre, el presidente estadounidense presentó su plan de paz para Gaza y Oriente Medio a líderes de Pakistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Turquía, Catar, Egipto y Jordania, durante una reunión en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA) en Nueva York.

El encuentro se produjo en el contexto de las operaciones militares en curso de Israel en Gaza, así como de los ataques israelíes contra otros estados de la región, incluido Catar.

«Esperamos que nuestra postura conjunta en apoyo a una iniciativa de paz nos acerque a lograr una paz duradera y justa», afirmó hoy Anwar, quien se ha mostrado especialmente crítico con Israel. EFE

