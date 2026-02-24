Líderes de países nórdicos y bálticos viajan a Kiev en el cuarto aniversario

1 minuto

Berlín, 24 feb (EFE).- Los líderes de los países nórdicos y bálticos viajan este martes a Kiev cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa de Ucrania, a fin de reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y evaluar la continuación del apoyo militar al país, las sanciones a Rusia y las negociaciones de paz promovidas por EE.UU.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, anunciaron en sendos comunicados de sus respectivas oficinas su viaje a la capital ucraniana junto a líderes de los países bálticos.

En Kiev se sumarán a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Anónio Costa, que ya llegaron a Kiev. EFE

cae/rml