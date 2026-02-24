Líderes de países nórdicos y bálticos viajan a Kiev en el cuarto aniversario

3 minutos

(Añade datos de participación de más líderes)

Berlín, 24 feb (EFE).- Los líderes de los países nórdicos y bálticos viajan este martes a Kiev cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa de Ucrania, a fin de reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y evaluar la continuación del apoyo militar al país, las sanciones a Rusia y las negociaciones de paz promovidas por EE.UU.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, anunciaron en comunicados de sus respectivas oficinas su viaje a la capital ucraniana junto a los líderes de los países bálticos.

En otro comunicado, el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, explicó que, además de él, también participan en la visita conjunta la primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir; la primera ministra de Letonia, Evika Siliņa; el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre; y el ministro de Defensa Nacional de Lituania, Robertas Kaunas.

Asimismo se encuentra en Kiev el primer ministro de Croacia, Andrej Plenković, indicó.

En Kiev todos ellos se sumarán a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Anónio Costa, que ya llegaron a la capital de Ucrania para «reafirmar su apoyo inquebrantable a la lucha de Ucrania por la libertad».

Frederiksen indicó que los jefes de Estado y de Gobierno de los países nórdicos y bálticos se reunirán con Zelenski y debatirán, entre otros temas, la continuación del apoyo militar a Ucrania, las sanciones contra Rusia y las negociaciones en curso con Rusia.

Además, durante la jornada los líderes participarán desde Kiev por videoconferencia en la reunión de la llamada ‘Coalición de los Voluntarios’ convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Esta coalición, formada por unos 35 países, trabaja para reforzar el apoyo militar a Kiev y en las garantías de seguridad europeas que Zelenski pide a sus socios en un hipotético escenario de un alto el fuego.

Frederiksen señaló que Europa debe continuar su trabajo para situar a Ucrania en la mejor posición posible de negociación mediante el suministro de armas y el endurecimiento de las sanciones contra Rusia.

Kristersson indicó por su parte que la guerra de Rusia contra Ucrania entra ahora en su quinto año y «se ha prolongado tanto como la Segunda Guerra Mundial».

«Aún no sabemos cuándo terminará la guerra, pero cómo termine influirá en la seguridad de Suecia durante una generación. Por eso nuestro apoyo continuo es tan importante», afirmó.

Stubb recalcó que «la visita es una expresión del firme y continuo apoyo de Finlandia a Ucrania en una situación en la que el país ha estado luchando durante cuatro años contra la guerra de agresión ilegal de Rusia».

«Ahora que Ucrania entra en su quinto año de guerra a gran escala, es vital que reciba el apoyo militar que necesita para poder seguir defendiéndose”, declaró Støre en otro comunicado.

«Rusia lanzó su ataque contra Ucrania el mismo día en que Estonia celebra su Día de la Independencia. Sabemos lo valiosa que es la libertad y haremos todo lo que esté en nuestro poder para ayudar a Ucrania a alcanzar una paz justa y duradera», declaró por último Michal. EFE

cae/rml