Líderes de Rusia y Kirguistán presumen de buena sintonía durante reunión en el Kremlin

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Moscú, 23 abr (EFE).- Los líderes de Rusia, Vladímir Putin, y de Kirguistán, Sadir Zhapárov, presumieron este jueves de buena sintonía durante una reunión mantenida en el Kremlin, que fue transmitida por la televisión rusa.

«Me alegro mucho de verle. Gracias por venir», dijo Putin a su colega kirguís al inicio de la reunión.

El presidente ruso aseguró que todos los acuerdos alcanzados por las partes en el pasado «se están cumpliendo y los equipos de ambos países trabajan activamente, lo que se refleja en los «ritmos de crecimiento económico de Kirguistán».

«Estoy convencido de que su visita de hoy también contribuirá al desarrollo de nuestras relaciones», dijo.

Zhapárov, por su parte, agradeció a Putin la bienvenida y aseguró que sus países están unidos por «históricos lazos de amistad».

«Hemos sido y seguimos siendo un socio estratégico y el principal aliado de Rusia», aseveró.

Asimismo, recordó que a finales de agosto Kirguistán acogerá la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la que, dijo, confía en contar con la asistencia de Putin.

«Ahora tenemos una excelente oportunidad para abordar asuntos bilaterales. Espero que intercambiemos puntos de vista sobre diversos aspectos de la cooperación bilateral en términos que son ventajosos para ambas partes», señaló. EFE

mos/fpa

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