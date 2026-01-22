Líderes de UE abordan su relación con EEUU aliviados por Groenlandia

Bruselas, 22 ene (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) se reúnen este jueves para abordar las relaciones con Estados Unidos con el balón de oxígeno que ha supuesto que su presidente, Donald Trump, retirara sus amenazas arancelarias por un principio de acuerdo sobre Groenlandia, pero conscientes de que el marco transatlántico ha cambiado y es cada vez más «volátil».

La cumbre, que tendrá un carácter informal, fue convocada el pasado fin de semana con urgencia por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para coordinar posiciones ante las amenazas de Trump de imponer un arancel adicional del 10 % a Dinamarca, Francia, Alemania, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Noruega y Reino Unido, que habían enviado tropas a la isla ártica para unas maniobras.

Los líderes comunitarios afrontan su encuentro más aliviados después del anuncio que hizo Trump en la víspera, tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de que habían llegado a un principio de acuerdo sobre Groenlandia y en consecuencia suspendía la amenaza de aranceles.

Fuentes comunitarias explicaron hoy que la UE «estaba lista» para activar el instrumento anticoerción contra Estados Unidos si Trump hubiera cumplido su amenaza, pero advirtieron de que esa herramienta «siempre está sobre la mesa”.

«Los líderes tendrán esta discusión en un contexto más positivo que hace 24 horas. Creo que hay lecciones que se han aprendido sobre lo que ha ocurrido. El hecho de que tras las amenazas, la UE, los Estados miembros se coordinaran rápidamente, reaccionaran con calma pero también con firmeza, reaccionaran con claros principios, ha sido, ciertamente, un aspecto que hay que tener en cuenta», dijeron las fuentes.

Las intimidaciones de Trump también llevaron a la UE a estudiar la posibilidad de tomar represalias comerciales contra EE. UU. por valor de 93.000 millones de euros y, al Parlamento Europeo, a suspender el miércoles la votación para ratificar el pacto comercial que Bruselas y Washington firmaron en verano.

Pese a las mencionadas evoluciones positivas, la UE considera necesario abordar la «nueva normalidad» de las relaciones transatlánticas y la «volatilidad» que observan en la segunda Administración Trump, que parece haberse intensificado en este comienzo de año y que pone de relieve la necesidad de que los Veintisiete aceleren su agenda de autonomía estratégica, según las antes citadas fuentes.

Junta de Paz

Otro asunto que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE abordarán hoy será la Junta de Paz impulsada por Trump y presentada este jueves por el mandatario de la Casa Blanca en el Foro de Davos (Suiza) junto a una veintena de gobernantes, entre ellos el húngaro Víctor Orbán, pese a las reticencias expresadas por la mayoría de ellos.

Hasta ahora, al menos 35 líderes han aceptado formar parte de esta junta, que suscita en cambio dudas debido a que va más allá de la situación en Gaza y a que plantea muchas cuestiones jurídicas de compatibilidad con los tratados de Naciones Unidas y de la propia UE, según dijo un alto funcionario comunitario.

Los países europeos han traslado a Washington su voluntad de involucrarse en la paz y la reconstrucción de Gaza y al mismo tiempo le han pedido clarificar varias cuestiones sobre el marco, según la misma fuente, que precisó que cada estado miembro decidirá por sí mismo si se uniría o no a la Junta al margen de las discusiones comunitarias sobre el tema.

Una amplia mayoría de los líderes han expresado a Bruselas que por el momento no tienen disposición a sumarse a la iniciativa, mientras que Bulgaria y Hungría son los únicos estados miembros que han decidido participar.

Mercosur

Aunque no forma parte de la agenda oficial de la cumbre, los líderes podrían abordar la situación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur después de que la Eurocámara decidiese ayer enviar el pacto al Tribunal de Justicia de la UE para que analice su legalidad, lo que paraliza la tramitación parlamentaria del mismo hasta que la corte emita su veredicto.

Sin embargo, esto no impide que la Comisión Europea pueda decidir aplicar de manera provisional su parte comercial antes de que se haya pronunciado el tribunal.

En este sentido, un alto cargo comunitario señaló que no espera que los líderes envíen hoy ningún mensaje al Parlamento y recordó que los Veintisiete ya dieron su visto bueno para que el acuerdo comercial se aplicase provisionalmente cuando aprobaron su firma -que tuvo lugar el pasado fin de semana en Paraguay- por lo que la decisión depende ahora de la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario, no obstante, prefiere esperar a la posible discusión entre los jefes de Estado y de Gobierno dada la sensibilidad política del tema en algunos países.

En cualquier caso Bruselas tiene aún margen, puesto que para poder aplicarlo haría falta que lo ratificase también al menos uno de los socios del Mercosur, cosa que aún no ha ocurrido. EFE

