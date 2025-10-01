Líderes de UE prestan un «amplio apoyo» a propuestas para reforzar capacidades defensivas

Copenhague, 1 oct (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) prestaron este miércoles un «amplio apoyo» a las primeras propuestas presentadas por el Ejecutivo comunitario para reforzar las capacidades defensivas comunitarias, especialmente en el flanco oriental de Europa y con el desarrollo de un sistema «antidrones».

En la cumbre informal celebrada hoy en Copenhague, los Veintisiete ofrecieron una acogida positiva a un borrador con medidas concretas sobre el tema de la Comisión Europea, lo que supone «un paso más» hacia el incremento de la seguridad de la UE para el horizonte 2030, según dijo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en una rueda de prensa al término de la reunión.

El documento incluye propuestas concretas entre las que destaca la creación de un «muro antidrones», una nueva iniciativa europea dirigida a crear un sistema de detección, seguimiento e interceptación de vehículos aéreos no tripulados; y la estrategia ‘Vigilancia del Flanco Oriental’, que contempla reforzar las capacidades de defensa terrestre, marítima o del ciberespacio.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, anfitriona de la reunión, afirmó que tras el «respaldo generalizado» a las propuestas ahora será necesario «tomar las medidas próximas» para la creación del «muro antidrones», la primera de las cuales sería «crear un ecosistema europeo» de desarrollo de esa tecnología inspirado en las experiencias de Ucrania en el conflicto con Moscú.

Frederiksen también destacó que no solo será necesario «invertir más» para el desarrollo de esta tecnología, sino también adaptarse a «los rápidos cambios» en esta industria, que harán que no sea posible hallar «una sola solución» a todos los problemas que plantean las aeronaves no tripuladas y de pequeño tamaño, como las de origen ruso que han protagonizado diversos incidentes en los espacios aéreos de estados miembros en los últimos días, incluyendo la propia Dinamarca y antes de acoger esta cumbre.

En cuanto al punto ‘Vigilancia del Flanco Oriental’, tanto Frederiksen como Costa reconocieron la importancia de reforzar la seguridad europea «con un enfoque de 360 grados» que cubra más zonas geográficas y distintas áreas como el sur del continente, atendiendo así a las preocupaciones en este sentido expresadas durante la cumbre por países como España e Italia.

La seguridad de la UE «también se ve afectada por cuestiones de inmigración o cambio climático», dijo la mandataria danesa, quien dijo que por ello la estrategia común «debe abarcar diferentes áreas y dominios, incluyendo el flanco este». EFE

