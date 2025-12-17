Líderes de UE tratarán de convencer a Bélgica para usar activos rusos en favor de Ucrania

Bruselas, 17 dic (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) se reúnen desde mañana jueves en Bruselas para tratar de consensuar el uso del efectivo que generan los activos rusos inmovilizados por sanciones para financiar a Ucrania, algo que no convence por los riesgos que conlleva a Bélgica, donde están mayoritariamente depositados.

Los jefes de Estado y de Gobierno iniciarán su encuentro a las 10.00 horas (9.00 GMT) e invitarán a participar en una parte de sus debates al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien continúa inmerso en los contactos diplomáticos con Estados Unidos y otros aliados para lograr la paz en su país.

La Comisión Europea propuso utilizar el efectivo que generan los activos del Banco Central Ruso inmovilizados cuando van venciendo para otorgar a Ucrania un préstamo sin intereses de 90.000 millones de euros entre 2026 y 2027, que cubriría casi dos tercios de los 136.000 millones en ayuda militar y financiera que necesitará en ese periodo.

Kiev solo tendría que reembolsar el crédito una vez que Rusia pague reparaciones de guerra y la UE utilizaría a su vez ese montante para devolver a Moscú su dinero una vez que los activos dejen de estar congelados.

En cualquier caso, Bélgica pide que se consideren otras opciones legales como la posibilidad de emitir deuda a cargo del presupuesto comunitario, algo que exigiría una unanimidad de todos los Estados miembros que actualmente no existe.

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, dijo este miércoles a su llegada a una cumbre entre la UE y los países de los Balcanes Occidentales que no aceptará un remedio que implique “ningún gasto para los húngaros”.

La opción de usar los activos rusos podría salir adelante con una mayoría cualificada del Consejo de la UE, pero diversas fuentes diplomáticas dijeron que es un decisión que “no se puede tomar sin Bélgica”, que a su vez confía en que no sea dejada al margen.

Bélgica teme que Rusia tome represalias económicas y judiciales en su contra en el futuro, y pide que todos los riesgos estén cubiertos y mutualizados sin limitaciones, en su totalidad y desde el primer día por el resto de Estados miembros.

Los activos rusos inmovilizados en Bélgica en el depositario de valores Euroclear y ascienden a 185.000 millones de euros -el 27 % del PIB del país-.

Los países están dispuestos a dar garantías para respaldar el préstamo pero no de forma “ilimitada”, como solicita Bélgica.

Aunque algunas fuentes diplomáticas apuntaron que el trabajo en las últimas semanas se ha centrado en el préstamo de reparaciones para Ucrania usando los activos rusos, no descartan que pueda acordarse la emisión de deuda.

No obstante, Estados como Países Bajos han declarado que solo ven posible la solución del préstamo de reparación porque la de la deuda requiere unanimidad.

Suecia, por su parte, también cree que el uso de los activos rusos es “la mejor opción” para garantizar la financiación para Ucrania durante los próximos dos años y que además es “moralmente correcto” utilizarlos.

Otros países como Italia, Bulgaria y Malta han pedido opciones alternativas y se habla incluso de la posibilidad de que, si no hay consenso, se ofrezca a Ucrania un mecanismo temporal para que el país pueda tener fondos en el segundo trimestre de 2026.

Mercosur planea sobre la cumbre

Aunque no figura en la agenda de la reunión, fuentes comunitarias reconocieron que los mandatarios europeos podrían abordar el acuerdo de asociación con el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que la Comisión Europea quiere firmar el próximo sábado.

Pero para ello es necesario el apoyo por mayoría cualificada en el Consejo de la UE y tanto Francia como -en menor medida- Italia mantienen sus reticencias. Las negociaciones continúan contrarreloj en Bruselas sobre este asunto.

La situación en Gaza, los esfuerzos por reforzar la defensa europea, el próximo presupuesto plurianual de la Unión, la migración o la necesidad de continuar la adhesión de países candidatos basada en méritos serán otros asuntos que coparán la agenda de la cumbre. EFE

