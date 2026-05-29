Líderes de Unión Eurasiática urgen a Armenia a convocar referéndum sobre ingreso en la UE

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Astaná (Kazajistán), 29 may (EFE).- Los líderes de la Unión Económica Eurasiática (UEE), encabezados por el presidente ruso, Vladímir Putin, urgieron este viernes a Armenia a celebrar cuanto antes un referéndum sobre su futuro ingreso en la Unión Europea (UE).

«Compartimos la postura sobre la necesidad por parte de la República de Armenia de celebrar, posiblemente a corto plazo, un referéndum sobre el ingreso en la UE o la permanencia en el seno de la Unión Económica Eurasiática», señala la declaración suscrita por los mandatarios ruso, kazajo, bielorruso y kirguís tras la cumbre celebrada en Astaná. EFE

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