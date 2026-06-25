Líderes del flanco este de la OTAN piden aprobar la iniciativa para fortificar la frontera

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Cracovia (Polonia), 25 jun (EFE).- Los líderes de los Estados del flanco oriental de la OTAN instaron este jueves al resto de países de la UE a dar luz verde a la iniciativa «Eastern Flank Watch» (vigilancia del flanco oriental) para fortalecer las fronteras con Rusia y Bielorrusia a través de la integración de defensas antiaéreas, guerra electrónica, vigilancia y seguridad marítima.

El comisario Europeo de Defensa, Andrius Kubilius, señaló en una rueda de prensa conjunta en Gdansk (Polonia), tras la segunda cumbre del grupo, que el «Eastern Flank Watch es uno de los principales proyectos de defensa europeos de interés común» y aseguró que su validación permitirá el acceso a fondos europeos, en concreto subsidios a la industria de defensa.

Kubilius señaló que los países del flanco este ya están asumiendo una responsabilidad y una carga económica desproporcionada, incluida la asunción de deuda, por lo que merecen la «solidaridad» del resto, que pronto tendrán ocasión de aprobar la iniciativa en el marco del Consejo Europeo.

El presidente lituano, Gitanas Nauseda, que participó en la cumbre en la que ejerció de anfitrión el primer ministro polaco, Donald Tusk, junto con líderes de Finlandia, Suecia, Estonia, Letonia y Rumanía, resaltó que la iniciativa es clave para reforzar la «disuasión» europea y pidió financiación para éste y otros proyectos similares en el próximo presupuesto europeo.

Por su parte, el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, señaló que la iniciativa beneficiará a «toda Europa», mientras que el jefe de Gobierno lituano, Andris Kulbergs, destacó que mantener la seguridad del continente no es sólo tarea de los contribuyentes bálticos, sino una «responsabilidad compartida».

Todos los participantes en la rueda de prensa destacaron además el alto porcentaje del PIB que ya invierten en defensa, con Polonia a la cabeza, que según Tusk gastará el 6,9 % en defensa y proyectos relacionados con defensa.

De cara a la próxima cumbre de la OTAN que se celebrará en julio en Ankara, enfatizaron la importancia del Artículo 5 de la Alianza -el que prevé la asistencia armada mutua de todos los miembros en caso de agresión a uno de ellos- y del mantenimiento de la presencia militar estadounidense, en un momento en el que el presidente Donald Trump ha cuestionado su envergadura.

Así, Tusk abogó por mantener la estabilidad en los lazos transatlánticos y dijo que la cooperación con EE.UU. requiere «de toda nuestra delicadeza, por así decirlo, para no exponerla a ninguna turbulencia política».

En tanto, Nauseda dijo que una presencia sustancial de tropas estadounidenses en Europa es «indispensable» y señaló la necesidad de «convencer» a Washington de que debe mantener un apoyo robusto en el flanco este.

El encuentro de los países del flanco oriental, celebrado en el contexto de la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania en Gdansk, representa la segunda reunión en este formato tras su creación en Helsinki el pasado diciembre. EFE

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(foto)(vídeo)