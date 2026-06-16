Líderes del G7 acuerdan nuevas sanciones al petróleo y gas rusos en la cumbre de Évian

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Évian (Francia), 16 jun (EFE).- Los líderes del G7 acordaron este martes fortalecer las sanciones al petróleo y al gas rusos y aumentar el suministro de sistemas de defensa aérea a Ucrania, en la cumbre celebrada en la localidad francesa de Évian a la que fue invitado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En una declaración conjunta, los siete países afirmaron estar «unidos en su apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial» y se comprometieron a «fortalecer las sanciones, incluidas las del sector del petróleo y el gas», al considerar que este es «el momento adecuado para proceder con medidas adicionales».

Los líderes justificaron la oportunidad de las nuevas sanciones energéticas tras el acuerdo alcanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para reabrir el estrecho de Ormuz, que ha contribuido a una baja en los precios internacionales del crudo.

En materia militar, el G7 acordó «aumentar la entrega de capacidades de defensa aérea, sistemas adicionales e interceptores, y capacidades de largo alcance» a Ucrania.

Los líderes, además, se mostraron «dispuestos a considerar» otorgar licencias para que el país pueda incrementar su propia producción de armamento, una de las principales demandas del presidente ucraniano.

También, acordaron «proporcionar apoyo adicional para que Ucrania pueda superar el próximo invierno» y subrayaron la importancia de la resiliencia energética del país.

En paralelo, Reino Unido y Canadá anunciaron nuevas sanciones contra Rusia dirigidas a la denominada «flota fantasma», utilizada para transportar petróleo y gas eludiendo las restricciones occidentales, así como a redes financieras y el sector de defensa ruso.

Zelenski, quien mantuvo reuniones bilaterales con Trump y el anfitrión, el presidente francés, Emmanuel Macron, tiene previsto permanecer en Évian hasta el cierre de la cumbre, mañana miércoles, donde se espera un nuevo encuentro con el mandatario estadounidense.

Desde el inicio de la invasión rusa, los países del G7 han adoptado sucesivas rondas de sanciones contra Moscú, aunque su efectividad ha sido cuestionada debido a que Rusia ha logrado redirigir parte de sus exportaciones energéticas hacia mercados como China e India, que no se han sumado a las restricciones occidentales. EFE

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