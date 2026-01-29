Líderes del PPE, entre ellos Feijóo, analizan desde mañana en Zagreb los desafíos de la UE

2 minutos

Zagreb, 29 ene (EFE).- Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE), entre ellos varios jefes de Gobierno y el líder del PP español, Alberto Núñez Feijóo, se reúnen este viernes y sábado en Zagreb para analizar los principales desafíos de la Unión Europea (UE) en el agitado nuevo orden mundial.

La paz en Ucrania, las relaciones transatlánticas en medio de las tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el fortalecimiento de la defensa europea serán los principales temas de este encuentro en la capital de Croacia.

Según anunció hoy el primer ministro croata y anfitrión de la reunión, el conservador Andrej Plenkovic, otros temas a debatir serán la migración, la demografía de Europa, el sector energético y el fortalecimiento de la competitividad europea.

Se espera en Zagreb también a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el canciller federal alemán, Friedrich Merz; el actual presidente de turno del Consejo Europeo y jefe de Estado de Chipre, Nikos Jristodulidis; el presidente del PPE, Manfred Weber, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, entre otros líderes conservadores.

La reunión anual de los conservadores europeos, que controlan 188 de los 720 escaños en el Parlamento Europeo, es conocida como «EPP Leaders’ Retreat» (Retiro de los líderes del PPE).

Las dos principales sesiones de la reunión se celebran bajo el lema «El mundo en la encrucijada – análisis de la situación» y «La estructura de la Unión Europea de cara a los desafíos globales».

El encuentro, que tiene carácter informal, será inaugurado el viernes por la tarde por Plenkovic, Weber y Jristodulidis y terminará el sábado al mediodía con una rueda de prensa conjunta de Weber y Plenkovic. EFE

vb-jk/rf