Líderes empresariales en Minnesota instan a calma tras muerte de civil a manos de agente

1 minuto

Nueva York, 25 ene (EFE).- Más de 60 directores ejecutivos de importantes empresas con sede en Minnesota, como Best Buy y Target, firmaron este domingo una carta abierta instando a las autoridades estatales, locales y federales a reducir las tensiones tras la muerte de un ciudadano de Mineápolis a manos de un agente federal de inmigración ayer.

«Tras las trágicas noticias de ayer, hacemos un llamado a la desescalada inmediata de las tensiones y a que los funcionarios estatales, locales y federales trabajen juntos para encontrar soluciones reales», declararon los ejecutivos a los funcionarios gubernamentales en una carta difundida por la Cámara de Comercio de Minnesota.

Entre las empresas que firmaron la carta se encuentran las grandes minoristas Best Buy y Target, así como 3M, General Mills, UnitedHealth Group, Sleep Number y los Minnesota Vikings de la NFL.

Todos ellos, según la carta, han tenido una estrecha comunicación con «el gobernador, la Casa Blanca, el vicepresidente (JD Vance), y los alcaldes locales».

«En este difícil momento para nuestra comunidad, hacemos un llamado a la paz y a la cooperación coordinada entre los líderes locales, estatales y federales para lograr una solución rápida y duradera que permita a las familias, las empresas, nuestros empleados y las comunidades de todo Minnesota retomar su labor para construir un futuro brillante y próspero», concluye el comunicado. EFE

syr/sbb