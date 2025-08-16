Líderes europeos «dispuestos a colaborar» en cumbre trilateral con Zelenski, Trump y Putin

3 minutos

Bruselas, 16 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a otros seis líderes europeos, dijeron este sábado en una declaración conjunta que están «dispuestos a colaborar» en una cumbre trilateral entre el presidente estadounidense Donald Trump, su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski, y el mandatario ruso Vladímir Putin.

«Tal y como prevé el presidente Trump, el siguiente paso debe ser ahora continuar las conversaciones, incluyendo al presidente Zelenski, con quien se reunirá próximamente. También estamos dispuestos a colaborar con el presidente Trump y el presidente Zelenski para celebrar una cumbre trilateral con el apoyo de Europa», apuntaron los líderes en la declaración conjunta publicada tras la reunión en Alaska entre Trump y Putin.

Los líderes europeos que firmaron la declaración incluyen al presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente finlandés Alexander Stubb, y el primer ministro polaco Donald Tusk.

La reunión entre Trump y Putin este viernes en Alaska se cerró sin un acuerdo para un alto el fuego en Ucrania, pero ambos líderes manifestaron su sintonía y el estadounidense calificó las conversaciones de «extremadamente productivas».

Tras el encuentro, Trump mantuvo una llamada telefónica el sábado por la mañana con Zelenski y líderes europeos, incluida Von der Leyen, en la que les informó sobre su reunión con Putin.

«Los líderes acogieron con satisfacción los esfuerzos del presidente Trump por detener la matanza en Ucrania, poner fin a la guerra de agresión de Rusia y lograr una paz justa y duradera», indicó la declaración europea.

Además, añaden que «Ucrania debe contar con garantías de seguridad inquebrantables para defender eficazmente su soberanía e integridad territorial. Acogemos con satisfacción la declaración del presidente Trump de que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer garantías de seguridad».

La Coalición de los Dispuestos, una coalición de 31 países que prometieron mayor apoyo a Ucrania, «está preparada para desempeñar un papel activo», según el comunicado, que añade «no deben imponerse limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania ni a su cooperación con terceros países. Rusia no puede vetar el camino de Ucrania hacia la UE y la OTAN».

Los líderes europeos insistieron en que «corresponderá a Ucrania tomar decisiones sobre su territorio», ya que «las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza».

Asimismo, se comprometen a «mantener la presión sobre Rusia» y a seguir «reforzando las sanciones y ampliando las medidas económicas para ejercer presión sobre la economía de guerra de Rusia hasta que se alcance una paz justa y duradera».

«Ucrania puede contar con nuestra solidaridad inquebrantable mientras trabajamos por una paz que salvaguarde los intereses vitales de seguridad de Ucrania y Europa», concluye el comunicado.

Zelenski, que en los últimos meses había solicitado en repetidas ocasiones un encuentro a nivel de líderes con Putin, también manifestó su apoyo a la propuesta de Trump este sábado para una reunión trilateral en la que participen EE. UU., Ucrania y Rusia, a la vez que anunció que el lunes viajará a Washington para tratar con el norteamericano «todos los detalles» del eventual proceso. EFE

par/amg