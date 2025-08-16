Líderes europeos «dispuestos a colaborar» en una cumbre trilateral con Zelenski y Trump
Bruselas, 16 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a otros cinco líderes europeos, dijeron este sábado en una declaración conjunta que están «dispuestos a colaborar» en una cumbre trilateral con el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.
«Tal y como prevé el presidente Trump, el siguiente paso debe ser ahora continuar las conversaciones, incluyendo al presidente Zelenski, con quien se reunirá próximamente. También estamos dispuestos a colaborar con el presidente Trump y el presidente Zelenski para celebrar una cumbre trilateral con el apoyo de Europa», dice la declaración conjunta publicada tras la reunión en Alaska entre Trump y el mandatario ruso Vladímir Putin.
Los líderes europeos que firmaron la declaración incluyen al presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente finlandés Alexander Stubb, y el primer ministro polaco Donald Tusk. EFE
