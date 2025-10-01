Líderes europeos evitan pronunciarse sobre la actuación de Israel con la flotilla

Copenhague, 1 oct (EFE).- Los líderes de la cúpula comunitaria evitaron pronunciarse este miércoles sobre la actuación del Gobierno de Israel al interceptar a la flotilla humanitaria internacional conocida como Sumud, que se dirigía hacia la Franja de Gaza para intentar romper el bloqueo naval impuesto a Palestina.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, optaron por no valorar si la reacción del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu estaba siendo proporcionada a la situación.

«Durante el Consejo no he recibido ninguna información, así que no puedo comentar esta pregunta», se escudó Costa tras ser preguntado por un periodista en rueda de prensa, al término de la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete en Copenhague (Dinamarca).

«Lo mismo por mi parte», aseguró Von der Leyen quien también participó en la misma rueda de prensa junto a la primera ministra del país anfitrión, Mette Frederiksen.

El barco Alma, de la Global Sumud Flotilla, fue interceptado en aguas del Mediterráneo por la Armada israelí, poco después de que los activistas alertaran de la presencia de 20 buques «no identificados» en su radar, informó a EFE Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra, desde una de las embarcaciones, andes de ser detenido.

Los líderes europeos volverán a reunirse este jueves en Copenhague en una segunda sesión que aglutinará tanto a los Veintisiete como a otra veintena de países del continente dentro del formato conocido como la Comunidad Política Europea (CPE), una cita en la que abordarán las provocaciones e injerencias de Rusia y su negativa a aceptar un alto el fuego con Ucrania. EFE

