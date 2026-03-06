Líderes europeos piden diplomacia y coordinación militar ante la crisis en Oriente Medio

1 minuto

Londres, 6 mar (EFE).- Los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania e Italia coincidieron este viernes en que «la diplomacia intensiva y la coordinación militar» serán clave en los próximos días ante la escalada bélica en Oriente Medio, según informó Downing Street.

El primer ministro británico, Keir Starmer, mantuvo conversaciones telefónicas con el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, y la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, para evaluar la situación tras el inicio el sábado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los dirigentes condenaron «los ataques atroces de Irán», que respondió con bombardeos a posiciones estadounidenses en el golfo Pérsico, y Starmer informó sobre las «medidas defensivas» adoptadas por el Reino Unido para apoyar a sus socios en la región.

Los mandatarios celebraron que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreciera compartir la experiencia de su país en interceptación de drones con los países del Golfo y subrayaron la importancia de mantener el apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia.

Starmer también informó a sus aliados de que este viernes partió de Omán el segundo vuelo chárter fletado por el Reino Unido para repatriar a los ciudadanos británicos que deseen salir de Oriente Medio, que se suma a los vuelos comerciales disponibles. EFE

jm/ja/fpa