Líderes europeos se reúnen con Zelenski para abordar el proceso de negociación con Rusia

Múnich (Alemania), 13 feb (EFE).- Varios líderes europeos se reunieron este viernes con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para tratar el proceso de negociación con Rusia para un eventual alto el fuego y coordinar los próximos pasos.

En el encuentro participaron el canciller alemán, Friedrich Merz, los primeros ministros de Polonia, Donald Tusk; Reino Unido, Keir Starmer; Dinamarca, Mette Frederiksen, y Suecia, Ulf Kristersson, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, entre otros.

Poco antes, Ucrania confirmó que la tercera reunión entre ucranianos y rusos bajo mediación de EE.UU. tendrá lugar los próximos días 17 y 18 en la ciudad suiza de Ginebra.

Ucrania, Rusia y EE. UU. ya han mantenido este año en los Emiratos Árabes Unidos dos rondas de contactos trilaterales, que, de momento, se han saldado como único resultado tangible en un intercambio de prisioneros, el primero de 2026.

Según las tres partes, el principal escollo para lograr la paz es la exigencia rusa de que Ucrania ceda todo el territorio del Donbás, incluida la parte que aún no controla de Donetsk, pero también está aún sobre la mesa el control de la mayor central nuclear de Europa, la de Zaporiyia, ocupada por las tropas rusas, y cómo supervisar un eventual alto el fuego, al igual que la aplicación en la práctica de las garantías de seguridad europeas y estadounidenses.

Rusia acaba de rebajar el nivel de la delegación que enviará a Ginebra, al anunciar que Vladimir Medinski, asesor cultural del presidente de Rusia, Vladimir Putin, encabezará de nuevo la delegación rusa en lugar del almirante Ígor Kostiukov, jefe de la inteligencia militar rusa, (GRU), que estuvo negociando en las dos rondas de Abu Dabi.

Antes de la reunión en Múnich Merz se reunió de forma bilateral con Zelenski.

Además, el canciller alemán, el primero de los líderes europeos en hablar en la Conferencia de Múnich, enfatizó durante la ronda de preguntas tras su discurso que «Rusia debe poner fin a esta terrible guerra contra Ucrania».

«Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llevar a Rusia a un punto en el que simplemente ya no le aporte ningún beneficio continuar esta guerra», insistió.

«Esta guerra ya dura más que la Segunda Guerra Mundial. Esto es sencillamente espantoso, y está en manos de Rusia ponerle fin», agregó.

Merz señaló que Estados Unidos, Europa y Ucrania «tenemos en nuestras manos llevar a Ucrania a ese punto».

«Y debemos hacer todo lo posible para lograrlo: militarmente, políticamente, económicamente y diplomaticamente, todo lo que sea necesario», agregó.

También dijo que si tiene sentido hablar con Rusia se hablará, pero Moscú «primero debe demostrarnos que realmente está dispuesta a entablar conversaciones serias sobre un alto el fuego y, posteriormente, el fin de la guerra». EFE

