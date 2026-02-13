Líderes europeos se reúnen con Zelenski para abordar el proceso de negociación con Rusia

Múnich (Alemania), 13 feb (EFE).- Varios líderes europeos y de las instituciones comunitarias se reunieron este viernes en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para tratar el proceso de negociación con Rusia para un eventual alto el fuego y coordinar los próximos pasos.

En el encuentro participaron el canciller alemán, Friedrich Merz; los primeros ministros de Polonia, Donald Tusk; Reino Unido, Keir Starmer; Dinamarca, Mette Frederiksen, y Suecia, Ulf Kristersson, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los presidentes de Finlandia, Alexander Stubb, y de Francia, Emmanuel Macron, y del Consejo Europeo, António Costa, entre otros.

En la reunión también participaron los primeros ministros de Noruega, Jonas Gahr Store, y Países Bajos, Dick Schoof, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los ministros de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y Canadá, Anita Anand.

Durante el encuentro se trató «un nuevo esfuerzo en la ayuda energética a Ucrania para mitigar las consecuencias de los continuos ataques aéreos contra la infraestructura civil» y «pasos concretos en la gestión conjunta de crisis y en el apoyo militar», según fuentes gubernamentales alemanas.

Poco antes, Ucrania había confirmado que la tercera reunión entre ucranianos y rusos bajo mediación de EE.UU. tendrá lugar los próximos días 17 y 18 en la ciudad suiza de Ginebra.

Ucrania, Rusia y EE. UU. ya han mantenido este año en los Emiratos Árabes Unidos dos rondas de contactos trilaterales, que, de momento, se han saldado como único resultado tangible en un intercambio de prisioneros, el primero de 2026.

Según las tres partes, el principal escollo para lograr la paz es la exigencia rusa de que Ucrania ceda todo el territorio del Donbás, incluida la parte que aún no controla de Donetsk, pero también está aún sobre la mesa el control de la mayor central nuclear de Europa, la de Zaporiyia, ocupada por las tropas rusas, y cómo supervisar un eventual alto el fuego, al igual que la aplicación en la práctica de las garantías de seguridad europeas y estadounidenses.

Rusia acaba de rebajar el nivel de la delegación que enviará a Ginebra, al anunciar que Vladimir Medinski, asesor cultural del presidente de Rusia, Vladimir Putin, encabezará de nuevo la delegación rusa en lugar del almirante Ígor Kostiukov, jefe de la inteligencia militar rusa, (GRU), que estuvo negociando en las dos rondas de Abu Dabi.

Antes de la reunión multilateral en Múnich, Merz se reunió de forma bilateral con Zelenski, con quien abordó cuestiones actuales de la cooperación en materia de armamento y de la ayuda civil.

Zelenski informó a su vez en su cuenta de Telegram que trató con el canciller alemán proyectos conjuntos de producción de armas, el apoyo energético y el trabajo diplomático para alcanzar la paz.

El canciller alemán, el primero de los líderes europeos en hablar en la Conferencia de Múnich, enfatizó previamente en la capital bávara que «Rusia debe poner fin a esta terrible guerra contra Ucrania».

«Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llevar a Rusia a un punto en el que simplemente ya no le aporte ningún beneficio continuar esta guerra», insistió.

Merz señaló que Estados Unidos, Europa y Ucrania «tenemos en nuestras manos llevar a Ucrania a ese punto».

«Y debemos hacer todo lo posible para lograrlo: militarmente, políticamente, económicamente y diplomaticamente, todo lo que sea necesario», agregó.

También dijo que si tiene sentido hablar con Rusia se hablará, pero Moscú «primero debe demostrarnos que realmente está dispuesta a entablar conversaciones serias sobre un alto el fuego y, posteriormente, el fin de la guerra». EFE

