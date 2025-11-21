Líderes europeos y Zelenski piden que plan de paz respete los intereses ucranianos y de UE

Berlín, 21 nov (EFE).- Los líderes de Alemania, Reino Unido y Francia, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, coincidieron este viernes, en una conversación telefónica, en que cualquier acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra debe respetar los intereses ucranianos y europeos a largo plazo.

«Como parte de esto, la línea de contacto debe ser el punto de partida para llegar a un acuerdo y las Fuerzas Armadas ucranianas deben seguir contando con la capacidad de defender de forma efectiva la soberanía de Ucrania», señaló la Cancillería alemana en un comunicado. EFE

