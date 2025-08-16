Líderes nórdicos y bálticos piden alto el fuego y garantías de seguridad para Ucrania

2 minutos

Berlín, 16 ago (EFE).- Los líderes de los países bálticos y nórdicos reclamaron este sábado, ante la posibilidad de que se inicien conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, un alto el fuego y garantías de seguridad creíbles para Kiev, en una declaración conjunta.

«La experiencia demuestra que no se puede confiar en (Vladímir) Putin. En última instancia es responsabilidad de Rusia poner fin a sus flagrantes violaciones del derecho internacional. La agresión rusa y las ambiciones imperialistas son las causas base de la guerra», reza el comunicado firmado por los jefes de Estado y de Gobierno de Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia.

Tras la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ruso, Vladímir Putin, este viernes en Alaska, los ocho líderes recalcaron que no se deben tomar decisiones que conciernan a Ucrania sin el concurso de Kiev ni de Europa.

«Lograr una paz justa y duradera requiere un alto el fuego. Y garantías de seguridad creíbles para Ucrania. Un acuerdo de paz requiere compromisos firmes y concretos de los socios transatlánticos para salvaguardar a Ucrania contra cualquier agresión futura», subrayaron.

En este sentido, saludaron la afirmación de Trump de que EE.UU. está dispuesta a participar en las garantías de seguridad y reclamaron que no se impongan limitaciones al Ejército ucraniano ni a su cooperación con terceros países.

«Rusia no tiene (derecho a) veto sobre el camino de Ucrania hacia la UE y la OTAN», afirmaron.

Los ocho líderes reclamaron asimismo que Rusia devuelva urgentemente a los menores ucranianos deportados de los territorios ocupados, así como a los prisioneros de guerra y a los cautivos civiles.

«Seguiremos armando a Ucrania y ampliando las defensas europeas para disuadir una ulterior agresión rusa. Mientras Rusia siga matando, nosotros seguiremos reforzando las sanciones y las medidas económicas más amplias para ejercer presión sobre la economía de guerra rusa», concluyeron.

Está previsto que Zelenski viaje el lunes a Washington para abordar con Trump un posible proceso de paz y la organización de una cumbre trilateral con la participación de Putin. EFE

