Líderes progresistas discutirán en Bogotá las «amenazas de EE.UU.» a la soberanía regional

Bogotá, 23 ene (EFE).- Líderes de la izquierda de América y Europa se reunirán este fin de semana en Bogotá, convocados por la Internacional Progresista, para discutir «las crecientes amenazas de Estados Unidos contra la soberanía», informó este viernes la Cancillería colombiana.

El encuentro, que tiene como lema ‘Nuestra América’ se llevará a cabo este sábado y domingo en el Palacio San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y se da «en respuesta al bombardeo de Venezuela por parte de Estados Unidos y al secuestro del presidente (Nicolás) Maduro, junto con el aumento de amenazas en toda la región», precisó la entidad.

«Estados Unidos está escalando rápidamente su asalto contra las Américas y contra el principio de autodeterminación en general. Bajo la bandera de la Doctrina Monroe, Donald Trump y sus compinches están encabezando una campaña de agresión imperial que se extiende de Caracas a La Habana, de Ciudad de México a Bogotá», señaló David Adler, co-coordinador de la Internacional Progresista.

La apertura del encuentro estará a cargo de Adler y de la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, quien presentará las políticas para combatir el narcotráfico y el desarrollo agrario.

«A lo largo de dos días de deliberaciones a puerta cerrada, y eventos públicos, los participantes dialogarán en torno a tres temas centrales: una lectura colectiva de la crisis actual, una discusión estratégica sobre la cooperación hemisférica y una exploración táctica de vías concretas de acción», agregó la información.

Se espera que la conferencia termine con la adopción de una declaración conjunta, «entendida como un punto de partida de un proyecto político en curso».

Entre los delegados que participarán en las reuniones están Bill de Blasio, exalcalde de Nueva York; Thiago Ávila, organizador de la Flotilla Global Sumud de Brasil; Daniel Rojas, ministro de Educación de Colombia; Andrés Arauz, excandidato presidencial de Ecuador, y Christian Duarte, secretario de Finanzas de Honduras.

También se espera que asistan Clémence Guetté, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Francia; el diputado español Gerardo Pisarello; la senadora colombiana María José Pizarro; la senadora uruguaya Bettiana Díaz; el embajador de Cuba en Colombia, Carlos de Céspedes, y Walter Baier, presidente del Partido de la Izquierda Europea, entre otros.

El encuentro incluye un acto público el sábado por la noche en el Teatro Colón de Bogotá donde, según los organizadores, esperan una audiencia más amplia «para dialogar sobre un horizonte político compartido para el hemisferio: uno cimentado en la dignidad, la solidaridad y el derecho de los pueblos a determinar sus propios futuros». EFE

